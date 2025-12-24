DVA EVRA DO ŽELJE U FONTANI DI TREVI: Od 1. februara Rim uvodi naplatu za šest atrakcija Večnog grada i koje vole i opsedaju milioni turista
OD 1. februara u Rimu će turisti plaćati 2 evra kako bi mogli da vide Fontanu di Trevi, a čak 5 za još pet spomenika kulture i muzeje u Večnom gradu. Najpre je najavljeno da će naplaćivanje ulaznice početi već od 7. januara, ali je odloženo za 1 februar.
Prognoze su da će od 1. do 8. januara u Rimu čak biti oko devet miliona turista, jer se 6. januara zatvaraju Sveta vrata na bazilici Svetog Petra i time se završava Jubilej Katoličke crkve. Turisti će pritom moći da posete besplatno i šest značajnih spomenika i muzeja.
Po odluci gradonačelnika Roberta Gualtijerija od 1. februara za 5 evra turisti će moći da vide Vilu Maksenzija, Napoleonov muzej, Muzej Karla Baraka, Muzej Biloti i Muzej Kanonika. Navodi se da je anketiranje turista u vezi sa plaćanjem ulaznice pokzalo da su dali blagoslov za njih, smatrajući da je to niska cena u poređenju sa kartama u drugim zemljama, koje dostižu i trostruku cenu.
Predviđena su dva ulaza do Fontane di Trevi – jedan, besplatan, za građane Rima, a drugi za turiste koji mogu platiti i kreditnom karticom. Fontana di Trevi je drugo po redu najposećenije mesto u Rimu.
Na prvom je Koloseum, koji je ju 2024. godini zabeležio 17.733.395 miliona posetilaca, a ove godine je Fontanu posetilo 10,5 miliona turista. Ako se ta brojka potvrdi i u 2026. godini suma od ulaznica će samo za posetu Fontani doneti opštinskoj kasi oko 20 miliona evra.
Uvek ostaje pitanje koliko se novčića baci u Fontanu sa željom da se vrati u Rim. Prošle godine sakupljena suma je iznosila čak 1,6 miliona evra, težine 33.000 kilograna. Sakupljeni evri, dolari, jeni... namenjeni su prevashodno katoličkoj asocijaciji Karitas za siormašne, njihovo zbrinjavanje, menzu i socijalnu zaštitu.
Preporučujemo
VIŠE OD 1.000 ZAPOSLENIH U FERARIJU DOBILO POKLON: Tipičan britanski od Luisa Hamiltona
22. 12. 2025. u 23:22
SALVINI PORUČIO: Ne podržavam Putina, ali sankcije Rusiji nanose štetu Evropi
15. 12. 2025. u 21:55
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
AMERIKANAC JASAN: "Ukrajinci, privatno, priznaju da će izgubiti Donjeck, ali..."
POTPREDSEDNIH SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.
22. 12. 2025. u 19:29
Komentari (0)