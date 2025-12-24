DVA EVRA DO ŽELJE U FONTANI DI TREVI: Od 1. februara Rim uvodi naplatu za šest atrakcija Večnog grada i koje vole i opsedaju milioni turista

OD 1. februara u Rimu će turisti plaćati 2 evra kako bi mogli da vide Fontanu di Trevi, a čak 5 za još pet spomenika kulture i muzeje u Večnom gradu. Najpre je najavljeno da će naplaćivanje ulaznice početi već od 7. januara, ali je odloženo za 1 februar.

Foto AP

Prognoze su da će od 1. do 8. januara u Rimu čak biti oko devet miliona turista, jer se 6. januara zatvaraju Sveta vrata na bazilici Svetog Petra i time se završava Jubilej Katoličke crkve. Turisti će pritom moći da posete besplatno i šest značajnih spomenika i muzeja.

Po odluci gradonačelnika Roberta Gualtijerija od 1. februara za 5 evra turisti će moći da vide Vilu Maksenzija, Napoleonov muzej, Muzej Karla Baraka, Muzej Biloti i Muzej Kanonika. Navodi se da je anketiranje turista u vezi sa plaćanjem ulaznice pokzalo da su dali blagoslov za njih, smatrajući da je to niska cena u poređenju sa kartama u drugim zemljama, koje dostižu i trostruku cenu.

Predviđena su dva ulaza do Fontane di Trevi – jedan, besplatan, za građane Rima, a drugi za turiste koji mogu platiti i kreditnom karticom. Fontana di Trevi je drugo po redu najposećenije mesto u Rimu.

Na prvom je Koloseum, koji je ju 2024. godini zabeležio 17.733.395 miliona posetilaca, a ove godine je Fontanu posetilo 10,5 miliona turista. Ako se ta brojka potvrdi i u 2026. godini suma od ulaznica će samo za posetu Fontani doneti opštinskoj kasi oko 20 miliona evra.

Uvek ostaje pitanje koliko se novčića baci u Fontanu sa željom da se vrati u Rim. Prošle godine sakupljena suma je iznosila čak 1,6 miliona evra, težine 33.000 kilograna. Sakupljeni evri, dolari, jeni... namenjeni su prevashodno katoličkoj asocijaciji Karitas za siormašne, njihovo zbrinjavanje, menzu i socijalnu zaštitu.