FUDBALSKI POTRES! Nemački velikan vodi Zvezdinog bisera

FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi da napravi još jedan veliki transfer.

Mladi igrači crveno-belih na meti su evropskih klubova i ne prođe nijedan transfer period da neko od njih ne pojača klubove "lige petice", a taj trend će se po svemu sudeći nastaviti.

Dok se govori o interesovanju za Vasilija Kostova pomalo ispod radara prolazi vest da bi još jedan biser iz "klase 2008" mogao da ostvari veliki transfer.

Prema saznanju Meridian sporta, predstavnici Bajer Leverkuzena bacili su oko na Aleksu Damjanovića, talentovanog napadača crveno-belih.

Vicešampion Nemačke pokazao je interesovanje za ofanzivca, te ne bi čudilo da u narednom periodu preduzme konkretne korake.

Eventualnu prepreku mogla bi da predstavlja činjenica da je Damjanović maloletan, te će zvanično moći da promeni sredinu tek u decembru kada puni 18 godina, ali bi u slučaju da se postigne dogovor kojim bi bile zadovoljne sve strane kasnija realizacija bila samo formalnost.

U prethodnom periodu o Damjanoviću je pisao čuveni nemački novinar Florijan Pletenberg koji je još u novembru istakao da su za Zvezdinog bisera zainteresovani Hofenhajm, Lajpcig i Ajntraht Frankfurt.

