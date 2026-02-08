(MAPA) PAKAO SE SRUČIO NA KIJEV Rusija izvela balistički napad! Dramatična poruka Klička Kijevljanima - Ostanite u skloništima!

RUSKE snage su danas posle podne izvele napad na Kijev koristeći balističke rakete.

U glavnom gradu Ukrajine i u nekoliko drugih oblasti odmah je proglašena vazdušna opasnost.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, pozvao je građane da se sklone i ostanu u zaklonima. On je rekao: „Eksplozije u glavnom gradu. Kijev je pod napadom balistike. Protivvazdušne snage rade, ostanite u skloništima!“

Istovremeno, šef Kijevskog gradskog državnog administrativnog komiteta, Timur Tkačenko, potvrdio je da „napad neprijatelja balističkim raketama još traje“.

Vazdušne snage Oružanih snaga Ukrajine prijavile su rakete velike brzine koje su kretale iz pravca Černigova prema Kijevskoj oblasti, a zatim ka glavnom gradu.

Trenutni efekti udara još nisu poznati, a vazdušna opasnost u Kijevu proglašena je u 17:25 časova i ukinuta u 17:59 časova.

Izvesno je da je bar jedan deo Kijeva ostao bez struje.

