ZAMENIK predsedavajućeg Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je iznenađen „mirovotvoračkim“ izjavama evropskih političara o Rusiji, među kojima su nemački ministar odbrane Boris Pistorijus i finski predsednik Aleksandar Stub.

„’Evropski mirovnjaci’ su me iznenadili. Pistorijus je rekao da ne veruje u rat između NATO-a i Rusije, a Stub je priznao da naša zemlja nije zainteresovana da napada zemlje Alijanse. Šta se desilo? Otrežnjenje, ili, naprotiv, počeli su božićni praznici?“, napisao je Medvedev na platformi Maks.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus ranije je odbacio scenario mogućeg napada Rusije na zemlje NATO-a, koji niz zvaničnika i političara u zapadnoevropskim zemljama bez dokaza naziva realnim, a koji je sama Rusija više puta negirala.

(Sputnjik)