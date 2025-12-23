SVET NA IVICI NOVOG RATA: Razvija se nuklearno oružje koje ne postoji nigde u svetu - sve zavisi od Trampa

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp uspeo je da zaustavi rat između Izraela i Irana, predstavljajući to kao veliki politički i vojni uspeh. Sada, šest meseci nakon završetka rata, Benjamin Netanjahu izgleda spreman da ceo svet gurne u novi krug haosa.

Foto: Profimedia

Kada su 13. juna odjeknule eksplozije u Teheranu i drugim iranskim gradovima i brojni atentati na iranske vojne vođe i naučnike, činilo se da će Izrael moći ne samo da postigne vojnu pobedu, već je počeo da razmišlja o tome kako će Iran izgledati nakon pada aktuelne vlade.

Ratna realnost je bila drugačija. Uprkos gubicima, Iran je uspeo da demonstrira svoju sposobnost da svakodnevno lansira rakete na Izrael, dok su zalihe odbrambenih sistema postajale sve oskudnije.

Posle 12 dana rata, nije bilo jasno kolika je šteta načinjena, a Tramp se hvalio da su moćni američki bombarderi B-2 uništili ključno iransko postrojenje za obogaćivanje uranijuma u ​​Fordovu. Izrael je, sa svoje strane, verovao da je to usporilo mogućnost da Iran proizvodi rakete.

Foto: Tanjug

Iran je, izgleda, obnovio svoje kapacitete…

Šest meseci nakon sukoba, Iran je, izgleda, obnovio svoje kapacitete brže nego što se očekivalo.

- Naše moćne proizvodne linije za projektile nisu se zaustavile ni na trenutak - rekao je portparol iranske vojske Abolfazl Šekarči.

Da je Iran u ozbiljnom zamahu pokazuje i činjenica da su Revolucionarna garda i vojska sada započele gotovo svakodnevne raketne vežbe. Mornarica Revolucionarne garde izvela je vežbu koja je uključivala lansiranje krstarećih raketa, balističkih raketa i dronova na lažne mete u Omanskom zalivu, za koje je Iran rekao da su uništene "sa velikom preciznošću".

- Prvi put smo testirali raketu koja doseže izvan Zaliva. Testirali smo precizne balističke rakete protiv ciljeva pod vodom, iznad vode i u vazduhu - rekao je komandant iranske mornarice Alireza Tangsiri.

Posebnu paniku izazvale su vežbe koje su pokrenute prošlog vikenda, a zbog kojih su izraelski zvaničnici upozorili Vašington da možda pripremaju napad na Izrael.

Načelnik Generalštaba izraelske vojske, general-potpukovnik Ejal Zamir, u subotu je telefonom razgovarao sa komandantom Centralne komande SAD (CENTCOM), admiralom Bredom Kuperom, i upozorio ga da Izrael sa velikom zabrinutošću prati raketne vežbe IRGC-a koje su počele pre nekoliko dana, prema izvorima.

Zamir je rekao Kuperu da bi nedavni pokreti iranskih raketa i drugi operativni potezi mogli poslužiti kao pokriće za iznenadni napad i pozvao je na blisku koordinaciju američkih i izraelskih snaga u odbrambenim pripremama.

Iako se napad nije dogodio, pojava ovakve informacije može ukazivati na dve stvari. Jedna je nervoza koja postoji unutar izraelskog bezbednosnog establišmenta, a druga je da se vrši izvesna medijska priprema za novi napad na Iran, dok je i prvi bio izuzetno nepopularan.

Takođe, izraelski mediji objavili su informacije da Iran razvija nuklearno oružje četvrte generacije, koje ne postoji nigde u svetu. Takve vesti, dok se s jedne strane mogu posmatrati kao pohvala iranskom tehnološkom napretku, s druge strane predstavljaju stalni fokus javnosti na navodnu iransku pretnju.

Netanjahu gura Izrael ka novom ratu?

Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji se i dalje suočava sa suđenjem za korupciju, počeo je da koristi stalne ratove i sukobe kao gorivo za svoju političku karijeru. U potrazi za neprijateljima, mogao bi ponovo da usmeri pogled ka Teheranu i rizikuje novu konfrontaciju.

Da se ​​tako nešto razmatra, pokazuje i vest koju je u nedelju objavio američki NBC. Navodno će Netanjahu tokom sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom na Floridi kasnije ovog meseca predstaviti vojne opcije za napad, sa ili bez učešća SAD.

Sve zavisi od Trampa?

Uticajni iranski analitičar Mostafa Nadžafi takođe je upozorio da se Iran i Izrael spremaju za novu fazu direktnog sukoba.

- Iran i Izrael se spremaju da uđu u novu fazu direktne konfrontacije. U tom kontekstu, Teheran ne bi trebalo da uzima zdravo za gotovo ili ozbiljno shvata nedavne poruke Izraela i Sjedinjenih Država koje ukazuju na uočeni nedostatak želje za još jednim ratom. Putovanje Bendžamina Netanjahua u Vašington takođe predstavlja prekretnicu u tome da li će doći do drugog rata ili ne. Iranske raketne vežbe i nedavne pretnje iranskih zvaničnika uklapaju se u ovaj kontekst, sa ciljem slanja poruke obnovljenog odvraćanja pred Netanjahuove posete - kaže Nadžafi.

Stav Donalda Trampa će sigurno igrati veliku ulogu u razvoju situacije. Iako se trenutno čini da Tramp, nakon što je proglasio uspeh operacije "Ponoćni čekić" i navodno zaustavljanje iranskog nuklearnog programa, ne bi bio prijatan za takav rat, ne bi bio prvi put da Tramp promeni mišljenje i podrži Izrael u novoj agresiji.

Tri direktna sukoba između Irana i Izraela razbila su tabu i normalizovala rakete koje lete ka Tel Avivu i Teheranu. Takođe, iranski lideri su pokazali da nemaju "samoubilačke" namere i da ne treba očekivati da će prve rakete poleteti iz Teherana u eventualnom novom sukobu, ali je takođe dokazano da Iran ima sredstva da ugrozi Izrael. Takođe, nije jasno koje strateške ili taktičke ciljeve Izrael može postići vazdušnim udarima, a da sam ne pretrpi značajnu štetu.

S obzirom na ranije sukobe i Netanjahua koji nije izgubio samopouzdanje, čini se sasvim mogućim da bi 2026. godina mogla da ponudi i novu fazu sukoba između Izraela i Irana.

(Klix.ba)

