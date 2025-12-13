"OBNAVLJAMO EKONOMSKU SARADNJU SA RUSIJOM" Premijer Slovačke: Nemojmo biti naivni, svi će potrčati tamo po završetku rata

PREMIJER Slovačke Robert Fico predložio je obnovu ekonomske saradnje sa Rusijom i pozvao na što skorije oživljavanje bilateralnih mehanizama u toj oblasti.

Foto Tanjug/AP/Jose Luis Magana

- Ja spadam među one koji su pozivali i koji će pozivati na obnavljanje odnosa. Zamoliću ministra spoljnih poslova da što pre obnovi zasedanja komisija koje postoje između država u oblasti ekonomske saradnje - rekao je Fico u emisiji „Subotnji dijalozi“.

Prema oceni slovačkog premijera, zapadne zemlje će nakon okončanja sukoba u Ukrajini požuriti da obnove trgovinske i ekonomske veze sa Moskvom.

- Nemojmo biti naivni - čim se rat završi, svaka zapadna zemlja će pohrliti tamo. Toliko licemerja u životu niste videli koliko ćete tek videti - istakao je Fico.

On je takođe nazvao apsurdnim zabranu Slovačkoj da kupuje ruski gas u trenutku kada Rusija ostaje jedan od najvećih dobavljača tečnog prirodnog gasa za pojedine evropske zemlje.

Fico je još u septembru izjavio da Bratislava zauzima konstruktivan pristup bilateralnim odnosima sa Moskvom i da je zainteresovana za njihovo ponovno pokretanje nakon završetka borbenih dejstava.

On je sa ovom inicijativom istupio i tokom susreta sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Pekingu, takođe u septembru.

(Sputnjik)

