PRIJAVLJEN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine 2,3 stepena pogodio je južnu Italiju.
Epicentar je registrovan na lokaciji 41.800°N, 15.421°E, na dubini od 20 kilometara.
Potres je zabeležen oko 39 kilometara severozapadno od Fođe, grada sa oko 137.000 stanovnika, i oko 13 kilometara severno od San Severa, naselja sa oko 54.800 stanovnika.
(Alo)
Preporučujemo
ITALIJANI TRAGAJU ZA ŽENSKOM BANDOM IZ BOSNE! Grupa od 23 devojke pravila haos po Veneciji!
08. 12. 2025. u 23:24
IAEA TVRDI: Nakon zemljotresa, nisu otkrivene abnormalnosti u nuklearki Fukušima
08. 12. 2025. u 19:50
KRAJ GODINE U ITALIJI, SABIRAJU SE RAZNI BILANSI: Ko su milijarderi i sa kolikim bogatstvom
08. 12. 2025. u 18:45
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)