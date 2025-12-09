Svet

PRIJAVLJEN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

09. 12. 2025. u 17:48

ZEMLjOTRES jačine 2,3 stepena pogodio je južnu Italiju.

ПРИЈАВЉЕН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Novosti

Epicentar je registrovan na lokaciji 41.800°N, 15.421°E, na dubini od 20 kilometara.

Potres je zabeležen oko 39 kilometara severozapadno od Fođe, grada sa oko 137.000 stanovnika, i oko 13 kilometara severno od San Severa, naselja sa oko 54.800 stanovnika.

(Alo)

