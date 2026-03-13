HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)

Aleksandar Ilić

13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26

STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.

FOTO: Printskrin/Jutjub/HKS TV/Iks/aleks89ilic

Košarkaši Kvarnera i Splita sastali su se u 23. kolu šampionata Hrvatske. 

Samo pukom srećom meč nije završen sa ozbiljnijim posledicama. 

U jednom napadu košarkaš Splita Demajeo Vigins je zakucao, a tom prilikom pala je konstrukcija koša direktno na njega. Drugi učesnici meča brzo su pritrčali i pomogli mu. 

Vigins je do prekida bio najbolji igrač na meču sa 14 poena, pet skokova i četiri asistencije. 

Susret je nakon kraćeg prekida nastavljen, a kako su ove horor scene izgledale pogledajte u galeriji i videu: 

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"

SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.

12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37

