HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)

STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.

FOTO: Printskrin/Jutjub/HKS TV/Iks/aleks89ilic

Košarkaši Kvarnera i Splita sastali su se u 23. kolu šampionata Hrvatske.

Samo pukom srećom meč nije završen sa ozbiljnijim posledicama.

U jednom napadu košarkaš Splita Demajeo Vigins je zakucao, a tom prilikom pala je konstrukcija koša direktno na njega. Drugi učesnici meča brzo su pritrčali i pomogli mu.

Vigins je do prekida bio najbolji igrač na meču sa 14 poena, pet skokova i četiri asistencije.

Susret je nakon kraćeg prekida nastavljen, a kako su ove horor scene izgledale pogledajte u galeriji i videu:

Dobro se zavrsilo... wigins dobro prosao na utakmici Kvarnera i Splita pic.twitter.com/7cbaT76cyX — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) March 13, 2026

