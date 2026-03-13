HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
Košarkaši Kvarnera i Splita sastali su se u 23. kolu šampionata Hrvatske.
Samo pukom srećom meč nije završen sa ozbiljnijim posledicama.
U jednom napadu košarkaš Splita Demajeo Vigins je zakucao, a tom prilikom pala je konstrukcija koša direktno na njega. Drugi učesnici meča brzo su pritrčali i pomogli mu.
Vigins je do prekida bio najbolji igrač na meču sa 14 poena, pet skokova i četiri asistencije.
Susret je nakon kraćeg prekida nastavljen, a kako su ove horor scene izgledale pogledajte u galeriji i videu:
