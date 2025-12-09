PROPAST TRAMPOVOG MIROVNOG PLANA? Zelenski se obratio novinarima i izgovorio ove reči

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski sastao se u ponedeljak u Londonu s britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom kako bi razgovarali o najnovijoj verziji mirovnog plana, koji su prošle sedmice usaglasili ukrajinski i američki zvaničnici.

Foto: Shutterstock, Profimedia

Zelenski, koji je nakon Londona otputovao u Brisel na sastanke s NATO-om, rekao je da će Ukrajina u utorak SAD-u dostaviti revidirani predlog, javlja BBC.

Ukrajinski pregovarači su prošle nedelje proveli tri dana s američkim timom na Floridi, insistirajući na izmenama američkog mirovnog plana, koji se u široj javnosti smatrao previše sklonim Rusiji.

Međutim, važno je da se istakne novi moment. Odgovarajući novinarima nakon sastanka u Londonu, Zelenski je rekao da su "najizraženije antiukrajinske tačke uklonjene" iz početnog nacrta iz novembra.

Ipak, Zelenski je priznao da i dalje postoje ozbiljne nedoumice oko predaje teritorija te da "kompromis još nije pronađen".

SAD predlaže da se ukrajinske snage u potpunosti povuku iz istočnih regija koje Rusija pokušava da osvoji, podseća Jutarnji. Zauzvrat bi se Rusija povukla na drugim područjima i borbe bi bile obustavljene.

Zelenski je u ponedeljak ponovio da Ukrajina neće pristati na teritorijalne ustupke Rusiji.

"Nemamo pravo išta da poklanjamo – ni prema ukrajinskom, ni prema međunarodnom, ni prema moralnom pravu", rekao je Zelenski novinarima nakon sastanka s čelnicima Francuske, Nemačke i Ujedinjenog Kraljevstva, prenosi The Washington Post.

Njegove izjave stižu u trenutku kada se Kijev suočava s pojačanim pritiskom SAD da prihvati okvir za okončanje višegodišnjeg rata.

"Ne možemo bez Amerikanaca, ne možemo bez Evrope, zato moramo da donesemo neke važne odluke", rekao je Zelenski u Londonu.

Mirovni plan "unapređen", Zelenski ga još nije pročitao?

Iako Bela kuća gura Kijev i Moskvu prema brzom dogovoru oko mirovnog plana, zasad nema znakova napretka. Petočasovni sastanak američkog izaslanika Stiva Vitkofa s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom prošle nedelje u Moskvi nije doneo opipljive rezultate.

Nakon toga su usledila tri dana razgovora između glavnog ukrajinskog pregovarača Rustema Umerova i američkih zvaničnika u Miamiju. Obe strane su izašle u javnost s neodređenim, ali pozitivnim porukama o "napretku". Međutim, u nedelju je američki predsednik Donald Tramp optužio Zelenskog da nije ni pročitao nacrt revidiranog predloga.

"Pomalo sam razočaran što predsednik Zelenski još nije pročitao predlog”, rekao je, dodajući da je ruski predsednik Putin "zadovoljan revidiranim predlogom".

Gotovo istovremeno Zelenski je poručio da očekuje da će ga Umerov u ponedeljak, bilo u Londonu ili Briselu, detaljno izvestiti o pregovorima.

"O nekim se stvarima može razgovarati samo uživo", rekao je predsednik Ukrajine.

(Telegraf)