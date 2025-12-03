"ČEKAMO NAREĐENJE PUTINA ZA RAT" Hitno se oglasio Kadirov: Spremni smo da reagujemo odmah
Komantarišući izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina da Rusija nema nameru da započne rat sa Evropom, ali da je spremna da odgovori ako do sukoba dođe, čečenski lider Ramzan Kadirov poručio je da “neće biti nikakvog ceremonisanja prema onima koji odluče da krenu u rat”
Putin je ranije izjavio da Rusija ne želi sukob sa Evropom, ali da je spremna da reaguje “odmah”, ukoliko evropske zemlje pokrenu neprijateljstva.
"Sigurno se nećemo ceremonisati, Vladimire Vladimiroviču, čekamo naređenje! Sve bi se završilo veoma brzo i ne u korist onih koji bi pokušali da ratuju protiv Rusije. Samo jedno pitanje, Vladimire Vladimiroviču: ako oni odmah odluče da se dobrovoljno izvinu, nećete se valjda uvrediti?", napisao je Kadirov na Telegramu.
(Alo)
