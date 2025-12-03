Svet

'AKO SE NEPRIJATELJ NE PREDA, UNIŠTAVA SE": Medvedev oštro zapretio NATO paktu

K. Despotović

03. 12. 2025. u 21:09

NATO je s oduševljenjem oglasio da je ukinuo Savet "Rusija–NATO". Moram priznati, delim njihovo oduševljenje, napisao je na Iksu zamenik predsednika Saveza bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

АКО СЕ НЕПРИЈАТЕЉ НЕ ПРЕДА, УНИШТАВА СЕ: Медведев оштро запретио НАТО пакту

FOTO: AP/Tanjug

- NATO je naš neprijatelj. O kakvom 'savetu' uopšte govorimo? Sa neprijateljima postoji samo jedan način postupanja. Kao što je govorio (ruski i sovjetski pisac Maksim) Gorki: 'Ako se neprijatelj ne preda, uništava se - istakao je Medvedev.

Ranije je na samitu šefova diplomatija NATO-a u Briselu, kako je saopštio ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski, doneta odluka da se ukine Savet "Rusija–NATO".

- Iz formalnih odluka došlo se do izjave generalnog sekretara NATO-a da Savet 'Rusija–NATO' više ne postoji. To je ono čemu je težila poljska vlada, i sada je to postalo činjenica - rekao je Sikorski novinarima po završetku samita.

Istovremeno, poljski ministar je izjavio da se takozvana "evropska bezbednost" danas gradi "protiv Rusije".

- To je bila institucija stvorena u vreme kada se verovalo da je evropsku bezbednost moguće graditi sa Rusijom. Ta vremena su prošla. Danas mi stvaramo evropsku bezbednost protiv Rusije. I to je sada dobilo svoje institucionalno utemeljenje - dodao je on.

Savet Rusija–NATO (SRN) bio je mehanizam konsultacija Rusije i zemalja Severnoatlanskog saveza, osnovan 28. maja 2002. godine u Rimu. Format "29+1" podrazumevao je učešće na ravnopravnoj osnovi i razmatranje pitanja bezbednosti, kontrole naoružanja, borbe protiv terorizma i mera za sprečavanje incidenata.

(Alo)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!

ŠEŠELj IZDAO ALARMANTNO UPOZORENjE: U toku pokušaj da se ovlada državom!