'AKO SE NEPRIJATELJ NE PREDA, UNIŠTAVA SE": Medvedev oštro zapretio NATO paktu
NATO je s oduševljenjem oglasio da je ukinuo Savet "Rusija–NATO". Moram priznati, delim njihovo oduševljenje, napisao je na Iksu zamenik predsednika Saveza bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
- NATO je naš neprijatelj. O kakvom 'savetu' uopšte govorimo? Sa neprijateljima postoji samo jedan način postupanja. Kao što je govorio (ruski i sovjetski pisac Maksim) Gorki: 'Ako se neprijatelj ne preda, uništava se - istakao je Medvedev.
Ranije je na samitu šefova diplomatija NATO-a u Briselu, kako je saopštio ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski, doneta odluka da se ukine Savet "Rusija–NATO".
- Iz formalnih odluka došlo se do izjave generalnog sekretara NATO-a da Savet 'Rusija–NATO' više ne postoji. To je ono čemu je težila poljska vlada, i sada je to postalo činjenica - rekao je Sikorski novinarima po završetku samita.
Istovremeno, poljski ministar je izjavio da se takozvana "evropska bezbednost" danas gradi "protiv Rusije".
- To je bila institucija stvorena u vreme kada se verovalo da je evropsku bezbednost moguće graditi sa Rusijom. Ta vremena su prošla. Danas mi stvaramo evropsku bezbednost protiv Rusije. I to je sada dobilo svoje institucionalno utemeljenje - dodao je on.
Savet Rusija–NATO (SRN) bio je mehanizam konsultacija Rusije i zemalja Severnoatlanskog saveza, osnovan 28. maja 2002. godine u Rimu. Format "29+1" podrazumevao je učešće na ravnopravnoj osnovi i razmatranje pitanja bezbednosti, kontrole naoružanja, borbe protiv terorizma i mera za sprečavanje incidenata.
(Alo)
