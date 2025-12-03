Svet

HAMAS PREDAJE TELO PREMINULOG TAOCA: Izraelac pronađen u severnom delu pojasa Gaze

Ana Đokić

03. 12. 2025. u 13:57

ORUŽANO krilo Hamasa, Brigada al-Kasam, saopštila je da će danas u 17 časova po lokalnom vremenu predati Izraelu telo preminulog taoca, koje je pronađeno u severnom delu pojasa Gaze tokom zajedničke pretrage sa Brigadama al-Kuds Palestinskog islamskog džihada.

ХАМАС ПРЕДАЈЕ ТЕЛО ПРЕМИНУЛОГ ТАОЦА: Израелац пронађен у северном делу појаса Газе

Foto: Printsrkin

Mediji povezani sa Hamasom, uključujući "Quds News Network", ranije su javili da su Brigada al-Kuds i Brigada al-Kasam locirale ljudske ostatke za koje se veruje da pripadaju preminulom taocu na severu pojasa Gaze, prenosi Tajms of Izrael.

Tela dva taoca, policajca Rana Gvilija, koji je poginuo braneći kibuc Alumim tokom napada Hamasa, i Sudhisaka Rintalaka, državljanina Tajlanda, koji je ubijen u kibucu Be’eriu, još uveke se nalaze u Gazi.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Modernizovani tenk M-84 AS1/2

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE JE SAD ONA MALA?! Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)