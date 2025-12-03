HAMAS PREDAJE TELO PREMINULOG TAOCA: Izraelac pronađen u severnom delu pojasa Gaze

ORUŽANO krilo Hamasa, Brigada al-Kasam, saopštila je da će danas u 17 časova po lokalnom vremenu predati Izraelu telo preminulog taoca, koje je pronađeno u severnom delu pojasa Gaze tokom zajedničke pretrage sa Brigadama al-Kuds Palestinskog islamskog džihada.

Foto: Printsrkin

Mediji povezani sa Hamasom, uključujući "Quds News Network", ranije su javili da su Brigada al-Kuds i Brigada al-Kasam locirale ljudske ostatke za koje se veruje da pripadaju preminulom taocu na severu pojasa Gaze, prenosi Tajms of Izrael.

Tela dva taoca, policajca Rana Gvilija, koji je poginuo braneći kibuc Alumim tokom napada Hamasa, i Sudhisaka Rintalaka, državljanina Tajlanda, koji je ubijen u kibucu Be’eriu, još uveke se nalaze u Gazi.

(Tanjug)

