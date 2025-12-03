HAMAS PREDAO POSMRTNE OSTATKE KOJI NE PRIPADAJU PREOSTALIM TAOCIMA: Forenzički rezultati potvrdili
IZRAEL je saopštio da forenzički ostaci koje je Hamas juče predao nisu povezani ni sa jednim od dva preostala taoca u Pojasu Gaze.
Testove je izvršio forenzički institut Abu Kabir u Tel Avivu, a porodice preostalih talaca - Izraelca Rana Gvilija i tajlandskog državljanina Sudtisaka Rintalaka, obaveštene su o rezultatima, piše Tajms of Izrael.
Premijerov kabinet naveo je da će se nastaviti napori da se taoci vrate kući, kako bi mogli da budu dostojno sahranjeni u svojoj zemlji.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
TOK RATA IZMEĐU IZRAELA I PALESTINE
