HAMAS PREDAO POSMRTNE OSTATKE KOJI NE PRIPADAJU PREOSTALIM TAOCIMA: Forenzički rezultati potvrdili

Ana Đokić

03. 12. 2025. u 09:39

IZRAEL je saopštio da forenzički ostaci koje je Hamas juče predao nisu povezani ni sa jednim od dva preostala taoca u Pojasu Gaze.

Testove je izvršio forenzički institut Abu Kabir u Tel Avivu, a porodice preostalih talaca - Izraelca Rana Gvilija i tajlandskog državljanina Sudtisaka Rintalaka, obaveštene su o rezultatima, piše Tajms of Izrael.

Premijerov kabinet naveo je da će se nastaviti napori da se taoci vrate kući, kako bi mogli da budu dostojno sahranjeni u svojoj zemlji.

