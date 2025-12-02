UKRAJINA NA NOGAMA: Ankete otkrivaju da je duplo popularniji od Zelenskog, a sada je objavio udarnu poruku!

IAKO je mir sa Rusijom još uvek neizvesan, u Ukrajini se (opet) sve više pominju budući predsednički izbori. A u prvom planu ponovo je bivši vrhovni zapovednik ukrajinskih oružanih snaga i sadašnji ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu Valerij Zalužni, koji je naznačio da se vratio ili planira da se vrati u Ukrajinu te je na Fejsbuku objavio fotografiju sa suprugom Olenom i napisao: "Kod kuće je najbolje."

Iako za sada nema drugih detalja o njegovom povratku u Ukrajinu, sve se više špekuliše da se taj popularni vojnik namerava uključiti u politiku i kandidovati za predsednika na sledećim izborima. To bi moglo biti u sledećih godinu dana jer američki mirovni plan predviđa brzo raspisivanje ukrajinskih izbora.

U prvoj verziji pisalo je da će se to dogoditi 100 dana nakon početka primirja, a kasnije je dat neodređen rok, ali sasvim će sigurno to biti 2026. godine. Naravno, potpišu li Rusija i Ukrajina mirovni sporazum. U tom slučaju, Valerij Zalužni ima najveće izglede postati sledeći ukrajinski lider.

Letos je objavljeno sociološko istraživanje koje je potvrdilo da bi on na predsedničkim izborima osvojio 41,4 posto glasova, dok bi sadašnji predsednik Volodimir Zelenski dobio 27 posto. Takođe, istraživanja su pokazala da 74 posto ispitanika veruje bivšem vrhovnom zapovedniku, dok 68 posto veruje predsedniku, a u međuvremenu je rejting Zelenskog dodatno nagrizla korupcijska afera njegovih saradnika.

Zelenski je pre dve godine smenio Zalužnog i poslao ga u London. General je to prihvatio i u međuvremenu je izbegavao komentarisati političke prilike u Ukrajini, ali svemu jednom dođe kraj. Zalužni je pre nedelju dana objavio kolumnu u kojoj je podržao ideju sklapanja mira bez "potpune pobede" nad Rusijom.

- Mi, Ukrajinci, naravno, želimo potpunu pobedu - slom Ruskog carstva. Ali takođe ne možemo odbaciti opciju dugoročnog (višegodišnjeg) završetka rata jer je to česta metoda završetka ratova u istoriji ratova - napisao je ukrajinski ambasador u Velikoj Britaniji.

Istovremeno, napomenuo je da rat "ne završava uvek pobedom jedne strane i porazom druge". "To se dogodilo u Drugom svetskom ratu, ali to je retka iznimka jer se to gotovo nikada nije dogodilo u ljudskoj istoriji.

Velika većina ratova završava tako da je svaka strana uverena da je pobedila, ili nekim drugim scenarijem", rekao je Zalužni. Međutim, početkom novembra je u intervjuu za Njujork post upozorio da je "svaki mir sa Moskvom koji nagrađuje agresiju poziv na dalje ratove".

Zato je u ponedeljak Zalužni pozvao, ako treba, i na razmeštanje nuklearnog oružja u Ukrajini kao moguće bezbednosno jemstvo. Prema bivšem vrhovnom zapovedniku, pouzdana bezbednosna jemstva za posleratnu Ukrajinu mogla bi uključivati "ulazak Ukrajine u NATO, razmeštanje nuklearnog oružja na ukrajinskom teritoriju ili razmeštanje velikog savezničkog vojnog kontingenta sposobnog suprotstaviti se Rusiji".

Razume se da su mu Amerikanci hitno poručili da se to neće dogoditi, i to preko republikanca Lindsija Grejema, koji je pre tradicionalno podržavao Kijev, ali sada je izjavio da je to nemoguće.

- Bezbednosna jemstva za Ukrajinu predložena u njegovom članku idu daleko iznad onoga što je moguće. U ovom kritičnom trenutku ključno je da svaka analiza zadovoljava razumne kriterijume. Spomenuta bezbednosna jemstva, uključujući članstvo u NATO-u i raspoređivanje nuklearnog oružja u Ukrajini, po mom mišljenju neće funkcionisati - izjavio je Grejem.

Kada su ukrajinski mediji u oktobru objavili da se Zalužni priprema za izbore, on je to javno demantovao i napisao da ne podržava ideju održavanja izbora tokom ratnog vremena.

- Ne stvaram nikakva sedišta ni stranke i nemam nikakvih veza ni sa jednom političkom snagom - izjavio je. Treba uzeti u obzir da je naglasio da je protiv održavanja izbora dok traje rat. Međutim, stvari se menjaju ako dođe do mirovnog sporazuma.

