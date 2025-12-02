SIGNAL MOSKVI: Berlin uvodi najmoćniji protivraketni štit u Evropi
NEMAČKI zvaničnici najavili su danas da će sutra biti aktivirano moderno odbrambeno raketno naoružanje, protivraketni štit - "strela 3".
Biće to prvi put da će nemačka vojska biti opremljena za uništavanje neprijateljskih raketa pre nego što stignu do teritorije Nemačke, prenosi dnevnik Bild.
PVO raketni sistem "strela 3" razvijen je u Izraelu i nemačke oružane snage uložiće u ovaj odbrambeni štit oko četiri milijarde evra iz svog posebnog fonda.
Nemački zvaničnici ocenjuju da je aktiviranje PVO raketnog sistema "strela 3" važan faktor nemačke bezbednosti i stub evropske sigurnosti.
- Više nećemo biti bespomoćni pred pretnjom od balističkih raketa koje lete izvan Zemljine atmosfere. Aktiviranjem PVO sistema 'strela 3' Nemačka dobija zaštitu od balističkih raketa. S obzirom na tenzije sa Rusijom, ovo je važan signal - rekao je Falko Drosman, stručnjak za vojna pitanja.
Pored lansirnih rampi i komandnih centara, postavljaju se radarski sistemi "zeleni bor" za upravljanje raketnom vatrom.
U međuvremenu nemačka vojska započela je na granici između Saksonije-Anhalta i Brandenburga izgradnju visokotehnološkog centra za evropsku protivvazdušnu odbranu, navodi Bild.
