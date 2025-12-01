Svet

GERASIMOV OTKRIO SLEDI: Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije imao šta da kaže Putinu

Novosti online

01. 12. 2025. u 23:20

ZDRUŽENA grupacija trupa ruske vojske nastaviće ofanzivu u zoni SVO.

ГЕРАСИМОВ ОТКРИО СЛЕДИ: Начелник Генералштаба Оружаних снага Русије имао шта да каже Путину

Foto: Profimedia/Ilustracija

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov je o tome govorio na sastanku sa predsednikom Vladimirom Putinom.

- Jedinice i vojne jedinice združene grupe snaga nastaviće da sprovode aktivna ofanzivna dejstva sa ciljem potpunog oslobođenja Donbasa - naglasio je on.

Putin je izjavio da ruske oružane snage napreduju u svim pravcima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu

NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu