GERASIMOV OTKRIO SLEDI: Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije imao šta da kaže Putinu
ZDRUŽENA grupacija trupa ruske vojske nastaviće ofanzivu u zoni SVO.
Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov je o tome govorio na sastanku sa predsednikom Vladimirom Putinom.
- Jedinice i vojne jedinice združene grupe snaga nastaviće da sprovode aktivna ofanzivna dejstva sa ciljem potpunog oslobođenja Donbasa - naglasio je on.
Putin je izjavio da ruske oružane snage napreduju u svim pravcima.
