RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu
JEDINICE ruske vojske samouvereno drže inicijativu u zoni SVO.
Ruski predsednik Vladimir Putin dao je odgovarajuću izjavu tokom posete jednom od komandnih mesta 30. novembra.
- Ruske oružane snage samouvereno održavaju inicijativu i nastavljaju da izvršavaju zadatke specijalne vojne operacije - naglasio je šef ruske države.
Komentarišući razvoj situacije na frontu, Putin je nazvao aktuelne događaje tragedijom za ukrajinski narod. Rekao je da ukrajinske vlasti i komanda ne žale svoje obične vojnike, koje šalju da se bore protiv ruske vojske u Severnom vojnom okrugu.
