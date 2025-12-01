Svet

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

JEDINICE ruske vojske samouvereno drže inicijativu u zoni SVO.

РУСИЈА НА НОГАМА: Путин открио какво је стање на фронту

Foto: Profimedia

Ruski predsednik Vladimir Putin dao je odgovarajuću izjavu tokom posete jednom od komandnih mesta 30. novembra.

- Ruske oružane snage samouvereno održavaju inicijativu i nastavljaju da izvršavaju zadatke specijalne vojne operacije - naglasio je šef ruske države.

Komentarišući razvoj situacije na frontu, Putin je nazvao aktuelne događaje tragedijom za ukrajinski narod. Rekao je da ukrajinske vlasti i komanda ne žale svoje obične vojnike, koje šalju da se bore protiv ruske vojske u Severnom vojnom okrugu.

