"RADIĆU, RADIĆU, RADIĆU I RADIĆU": Izjava godine u Japanu
IZJAVA japanske premijerke Sanae Takaiči "Radiću, radiću, radiću, radiću i radiću“ proglašena je danas najistaknutijom frazom u Japanu za 2025. godinu, saopštio je organizator dodele nagrade.
Takaiči je ovu izjavu dala nakon što je 4. oktobra pobedila na izborima za liderku vladajuće Liberalno-demokratske partije, čime je kasnije tog meseca postala prva žena premijer u istoriji Japana, preneo je Kjodo.
- Svi će raditi kao konji. Sama ću odbaciti ideju ravnoteže između posla i privatnog života - rekla je Takaiči poslanicima svoje partije, što je izazvalo kritike advokata koji zastupaju žrtve fenomena "karoši" - smrti od prekomernog rada.
Na ceremoniji dodele nagrade u Tokiju, premijerka je objasnila da njena izjava odražava snažnu želju da doprinese zemlji i građanima.
- Nisam imala nameru da ohrabrujem prekovremeni rad niti da sugerišem da je dugotrajan rad vrlina - navela je Takaiči.
Među ostalih deset najpopularnijih fraza našle su se i "ko ko ko mai" ("stari, stari, stari pirinač"), što se odnosi na pirinač iz 2021. godine koji je vlada oslobađala usled nestašice, kao i "hitna odstreljivanja" i "šteta od medveda", u kontekstu porasta napada medveda u zemlji i ublažavanja propisa o njihovom uklanjanju iz naseljenih područja.
(Tanjug)
Bonus video:
MINISTAR VULIN i ambasador Japana o predstojećim zajedničkim obukama
Preporučujemo
OVO JE JAPANSKO PODVODNO SUPERORUŽJE: Plaši čak i Kinu, a po nalogu SAD braniće Tajvan
01. 12. 2025. u 07:00
VLASTI RASPOREDILE VOJSKU: Drama u Japanu
28. 11. 2025. u 20:30
"BILO JE PREVIŠE OPUŠTENO": Japan razmatra strožije uslove za dobijanje državljanstva
26. 11. 2025. u 15:59
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)