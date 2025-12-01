"RADIĆU, RADIĆU, RADIĆU I RADIĆU": Izjava godine u Japanu

IZJAVA japanske premijerke Sanae Takaiči "Radiću, radiću, radiću, radiću i radiću“ proglašena je danas najistaknutijom frazom u Japanu za 2025. godinu, saopštio je organizator dodele nagrade.

Takaiči je ovu izjavu dala nakon što je 4. oktobra pobedila na izborima za liderku vladajuće Liberalno-demokratske partije, čime je kasnije tog meseca postala prva žena premijer u istoriji Japana, preneo je Kjodo.

- Svi će raditi kao konji. Sama ću odbaciti ideju ravnoteže između posla i privatnog života - rekla je Takaiči poslanicima svoje partije, što je izazvalo kritike advokata koji zastupaju žrtve fenomena "karoši" - smrti od prekomernog rada.

Na ceremoniji dodele nagrade u Tokiju, premijerka je objasnila da njena izjava odražava snažnu želju da doprinese zemlji i građanima.

- Nisam imala nameru da ohrabrujem prekovremeni rad niti da sugerišem da je dugotrajan rad vrlina - navela je Takaiči.

Među ostalih deset najpopularnijih fraza našle su se i "ko ko ko mai" ("stari, stari, stari pirinač"), što se odnosi na pirinač iz 2021. godine koji je vlada oslobađala usled nestašice, kao i "hitna odstreljivanja" i "šteta od medveda", u kontekstu porasta napada medveda u zemlji i ublažavanja propisa o njihovom uklanjanju iz naseljenih područja.

