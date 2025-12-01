PUTIN POTPISAO DEKRET: Od danas kineski državljni ulaze u Rusiju bez vize
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je danas dekret kojim se državljanima Kine omogućava da bez vize putuju u Rusiju.
Kako se navodi, na osnovu te odluke, kineski državljani će imati pravo da do 14. septembra 2026. godine, uzimajući u obzir princip reciprociteta, uđu i borave u Rusiji ne duže od 30 dana kao turisti, radi posete ili iz poslovnih razloga, kao i da učestvuju u naučim, kulturnim, privrednim i sportskim događajima, prenela je agencija RIA Novosti.
Kineski državljani će, takođe, moći da putuju u tranzitu, ili izađu iz Rusije bez vize, pod uslovom da imaju regularni pasoš Kine.
Ova pravila, međutim, ne odnose se na one koji dolaze da bi u Rusiji obavljali radne aktivnosti, uključujući posao novinara, ili da bi se obrazovali.
Odluka stupa na snagu sa današnjim datumom, navela je ruska agencija.
Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova je 2. septembra objavilo uvođenje probnog, 30-dnevnog bezviznog režima od godinu dana za građane Rusije. Taj režim se odnosi na vlasnike regularnih pasoša i važi za one koji planiraju da u Kinu putuju kao turisti, zbog biznisa, u okviru humanitarne razmene, ili radi posete rođacima i tranzita, podsetila je ruska agencija.
