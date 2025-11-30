"RUSIJA JE NEPOBEDIVA": Patrijarh Kiril poslao jasnu poruku
Rusija će ostati nepobediva jer njenu snagu ne čini samo oružje, već i duhovna moć naroda, zasnovana na pravoslavnoj veri i bliskosti sa Bogom, poručio je patrijarh moskovski i cele Rusi Kiril tokom liturgije u novom hramu Presvete Bogorodice u Moskvi.
„Rusija će biti nepobediva, jer je snaga naroda ujedno i snaga zemlje. To nije samo sila novca ili sila oružja — to je pre svega sila duha. A za naš narod ona se oblikuje kroz pravoslavnu veru i bliskost sa Gospodom. Ljudi osećaju Božju pomoć i uzvraćaju molitvom i dobrim delima“, poručio je patrijarh.
On je istakao da Rusija danas predstavlja primer mnogim zemljama u kojima broj ljudi bez vere stalno raste.
„S tim raste i broj različitih moralnih prekršaja i zločina. Gubitak vere praćen je društvenom, a često i političkom degradacijom“, naglasio je poglavar Ruske pravoslavne crkve.
(Sputnjik)
