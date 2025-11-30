STOTINE MRTVIH U POPLAVAMA: Raste broj žrtava u Indoneziji, raseljeno više hiljada ljudi

U POPLAVAMA koje su pogodile Indoneziju pre skoro nedelju dana, poginule je 417 ljudi, a hiljade ljudi su raseljene, preneli su danas lokalni mediji pozivajući se na zvanične podatke indonežanske vlade, prenosi Rojters.

Foto Tanjug/AP/Nazar Chaniago

Neki stanovnici indonežanskog ostrva Sumatre koji su se našli na udaru poplava pribegli su krađi hrane i vode da bi preživeli, preneo je ranije AP navodeći da su poplave pokrenule klizišta, oštetile puteve, izolovale delove ostrva i oborile stubove sa komunikacionim kablovima.

Nepovoljni vremenski uslovi i nedostatak teške opreme otežali su spasilačke napore, a pomoć sporo stiže do najteže pogođenih područja na severu Sumatre.

Jedanaest helikoptera je poslato iz Džakarte u pogođena područja za tekuće operacije i distribuciju logističke pomoći.

Generalni sekretar indonežanske vlade Tedi Indra Vijaja izjavio je danas da nepredvidivi vremenski uslovi otežavaju spasilačke operacije i dopremanje pomoći za najugroženije.

Prema dostupnim podacima, skoro 148.000 ljudi je raseljeno iz svojih domova i smešteno u privremena skloništa.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć