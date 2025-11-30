STOTINE MRTVIH U POPLAVAMA: Raste broj žrtava u Indoneziji, raseljeno više hiljada ljudi
U POPLAVAMA koje su pogodile Indoneziju pre skoro nedelju dana, poginule je 417 ljudi, a hiljade ljudi su raseljene, preneli su danas lokalni mediji pozivajući se na zvanične podatke indonežanske vlade, prenosi Rojters.
Neki stanovnici indonežanskog ostrva Sumatre koji su se našli na udaru poplava pribegli su krađi hrane i vode da bi preživeli, preneo je ranije AP navodeći da su poplave pokrenule klizišta, oštetile puteve, izolovale delove ostrva i oborile stubove sa komunikacionim kablovima.
Nepovoljni vremenski uslovi i nedostatak teške opreme otežali su spasilačke napore, a pomoć sporo stiže do najteže pogođenih područja na severu Sumatre.
Jedanaest helikoptera je poslato iz Džakarte u pogođena područja za tekuće operacije i distribuciju logističke pomoći.
Generalni sekretar indonežanske vlade Tedi Indra Vijaja izjavio je danas da nepredvidivi vremenski uslovi otežavaju spasilačke operacije i dopremanje pomoći za najugroženije.
Prema dostupnim podacima, skoro 148.000 ljudi je raseljeno iz svojih domova i smešteno u privremena skloništa.
(Tanjug)
