ZELENSKI SPREMIO TROSTRUKI UDAR NA RUSIJU: Ima podršku saveznika, danas odluka stupa na snagu!

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski potpisao je dva dekreta o sinhronizaciji sankcija protiv Rusije sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i o uvođenju restrikcija prema pojedincima i pravnim subjektima povezanim sa proizvodnjom i delovanjem ruskih dronova, preneli su danas ukrajinski mediji.

Foto: Profimedia

Kako je objavljeno na sajtu predsednika, u okviru paketa mera sinhronizovanih sa SAD, Ukrajina je uvela sankcije protiv 26 ruskih pravnih subjekata povezanih sa energetskim sektorom, uključujući Rosnjeft i njihove firme, kao i kompanije koje pripadaju grupaciji Lukoil.

Američkim sankcijama pogođeni su oni delovi te industrije koji pokrivaku oko 55 odsto ruske naftne proizvodnje, prenela je agencija Ukrinform.

Kako se navodi, od početka godine Ukrajina je već uskladila 13 paketa sankcija sa svojim partnerima, Velikom Britanijom, Kanadom, SAD, Japanom i Evropskom unijom.

Na osnovu drugog dekreta, uvedene su sankcije protiv 36 pojedinaca i 13 pravnih subjekata povezanih sa proizvodnjom i delovanjem ruskih dronova.

Kako je navela agencija, među njima su pojedinci uključeni u aktivnosti centra Rubikon koji testira novo naoružanje i učestvuje u neprijateljskim akcijama protiv Ukrajine.

Sankcije su takođe uvedene i ruskim kompanijama uključenim u razvoj i proizvodnju izviđačkih i borbenih dronova, FPV dronova, kao i sistema bespilotnih letelica.

Pored toga, restrikcije su primenjene protiv ruskih dobrotvornih fondacija i organizacija volontera koje pružaju podršku ruskim snagama, kao i mobilnih operatera koji daju SIM kartice za navigaciju i kontrolu Šahed dronova.

Kako se navodi, uvedene sankcije već imaju ozbiljan uticaj na Rusiju, a glavni zadaci uključuju dalju sinhronizaciju ukrajinskih mera sa partnerima, pripremu 20. paketa sankcija EU i jačanje restrikcija protiv ruske flote u senci kao i vojno-industrijskog kompleksa, preneo je Ukrinform.

Rusija je ove nedelje u napadima protiv Ukrajine upotrebila 66 raketa, gotovo 1.400 dronova i 1.100 navođenih bombi, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

-Trenutno je u toku saniranje posledica ruskog napada u Višgorodu u regionu Kijeva. Rusija je napala taj grad dronovima, a oštećene su mnoge stambene zgrade. Za sada znamo da je u tom napadu 19 osoba povređeno, uključujući decu, dok je jedna osoba poginula, napisao je Zelenski na Fejsbuku.

On je dodao ranjenih ima i u napadima u regionima Dnjepra i Harkova, kao i da je udara bilo u regionima Odese, Sumija i Hersona, preneo je Ukrinform.

-Ukupno je bilo 122 napada dronovima, a upotrebljene su i dve balističke rakete”, naveo je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ovakvi napadi su svakodnevni, prenela je agencija.

-Zbog toga svakog dana moramo jačati otpornost Ukrajine, naglasio je Zelenski.

On je dodao da su potrebni raketni i protivvazdušni sistemi odbrane, kao i da Kijev mora aktivno da sarađuje sa partnerima u cilju postizanja mira.

-Potrebna su nam realna i pouzdana rešenja koja će pomoći da se rat okonča, istakao je ukrajinski predsednik i istovremeno zahvalio svima koji pružaju pomoć.

Odbrambene snage Ukrajine su od sinoć neutralisale 104 ruska drona, a udari balističkih raketa i bespilotnih letelica zabeleženi su na 13 lokacija, podsetio je Ukrinform.

(Tanjug)

