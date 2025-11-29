VLADIMIR ZELENSKI U NIKAD TEŽEM POLOŽAJU: Ukrajina na kolenima, a Rusi zauzimaju grad za gradom
VLADIMIR Zelenski se nalazi u najtežoj situaciji od početka borbenih dejstava u Ukrajini 2022. godine kako na političkom, tako i na vojnom planu, ocenila je britanska agencija Rojters.
Agencija navodi da će šef kijevskog režima u ponedeljak boraviti u Parizu gde će se sastati sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Oni će razgovarati o američkom planu, saradnji sa evropskim partnerima.
Podsetimo, Ukrajinu danima potresa korupcijski skandal koji seže do najbližeg okruženja Zelenskog, a u petak je ostavku podneo i šef njegovog kabineta Andrej Jermak.
Britanski "Telegraf" navodi da je Zelenski mnogo vremena provodio u Jermakovom društvu.
- Jermak nije mogao biti bliži Zelenskom. Noću su spavali na udaljenosti od svega nekoliko koraka u bunkeru ispod zgrade predsedništva, a ujutru su zajedno trenirali... - navodi se u članku uz napomenu da će Zelenskom nedostajati njegov "politički amortizer".
S druge strane, situacija na frontu je izuzetno teška - ruska vojska zauzima grad za gradom, dok protivnik gubi veliki broj vojnika i tehnike i ne zna kako da izađe na kraj sa slučajevima dezerterstva.
(Sputnjik)
