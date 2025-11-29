Svet

VLADIMIR ZELENSKI U NIKAD TEŽEM POLOŽAJU: Ukrajina na kolenima, a Rusi zauzimaju grad za gradom

Novosti online

29. 11. 2025. u 19:55

VLADIMIR Zelenski se nalazi u najtežoj situaciji od početka borbenih dejstava u Ukrajini 2022. godine kako na političkom, tako i na vojnom planu, ocenila je britanska agencija Rojters.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИ У НИКАД ТЕЖЕМ ПОЛОЖАЈУ: Украјина на коленима, а Руси заузимају град за градом

Foto: Profimedia

Agencija navodi da će šef kijevskog režima u ponedeljak boraviti u Parizu gde će se sastati sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Oni će razgovarati o američkom planu, saradnji sa evropskim partnerima.

Podsetimo, Ukrajinu danima potresa korupcijski skandal koji seže do najbližeg okruženja Zelenskog, a u petak je ostavku podneo i šef njegovog kabineta Andrej Jermak.

Britanski "Telegraf" navodi da je Zelenski mnogo vremena provodio u Jermakovom društvu.

- Jermak nije mogao biti bliži Zelenskom. Noću su spavali na udaljenosti od svega nekoliko koraka u bunkeru ispod zgrade predsedništva, a ujutru su zajedno trenirali... - navodi se u članku uz napomenu da će Zelenskom nedostajati njegov "politički amortizer".

S druge strane, situacija na frontu je izuzetno teška - ruska vojska zauzima grad za gradom, dok protivnik gubi veliki broj vojnika i tehnike i ne zna kako da izađe na kraj sa slučajevima dezerterstva.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UKRAJINA DA BUDE TAMPON ZONA: Orban izneo jasan plan
Svet

0 0

"UKRAJINA DA BUDE TAMPON ZONA": Orban izneo jasan plan

Mađarski premijer Viktor Orban ocenio je da je jedino trajno rešenje za Ukrajinu da ponovo postane neutralna tampon zona između Rusije i NATO-a, uz dogovor o veličini i naoružanju ukrajinskih snaga i garancije da ni jedna strana ne pokuša da kontroliše ovaj prostor.

29. 11. 2025. u 21:50

Politika
Tenis
Fudbal
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)

EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)