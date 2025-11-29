TRAMP IZVLAČI TEPIH ISPOD NOGU ZELENSKOM Kijevu se sprema još veći skandal: Šverc oružja koje plaća Brisel

VEĆ danima se nagomilavaju signali da Vašington menja kurs prema Kijevu i da se u samoj Ukrajini gomila materijal za najveći politički potres od početka rata.

Foto: Profimedia

Dok ruske snage napreduju u Donbasu i polako zatvaraju operaciju zauzimanja Volčanska, gde je smenjen komandant 57. ukrajinske brigade zbog nesposobnosti da organizuje odbranu, u političkom vrhu u Kijevu izbija skandal za skandalom. Najnovija detonacija odnosi se na čoveka koga su i ukrajinski i američki izvori godinama opisivali kao pravog operativnog centar moći u državi, Andrija Jermaka.

Jermak je do skoro bio ključni stub Zelenskog i čovek koji je, prema ukrajinskim izvorima, više upravljao državom nego predsednik. Danas ga gone Nacionalni antikorupcijski biro i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo, nakon racije u njegovoj kući. Na meti istih službi je i Timur Midič, suvlasnik Kvartala 95 i blizak prijatelj Zelenskog, koji je upleten u korupcionašku aferu tešku najmanje sto miliona dolara u energetskom sektoru. Ovaj slučaj otvorio je čitavu lavinu. U njegovoj kući pronađeni su luksuzni predmeti, uključujući famozni zlatni toalet i ormari prepuni kesa sa evrima i dolarima, što je izazvalo reakcije čak i u političkom bloku Petra Porošenka, koji je pozvao vladu da podnese ostavku.

NABU

Skandal se širi i na druge strukture. Ukrajinska vlada je smenila i ministra pravde Germana Galuščenka, što je premijer objavio usred istrage povezane sa Midićevim slučajem. Sve to dolazi u trenutku kada se u Kijevu već nedeljama pominje novi, opasniji skandal, koji bi mogao da poljulja odnose Ukrajine sa ključnim zapadnim sponzorima, pre svega sa državama Evropske unije. Radi se o aferi šverca zapadnog oružja koje je tokom rata završilo u rukama kriminalnih grupa širom Evrope, Balkana, pa čak i na Bliskom istoku.

O ovome je pisano još od 2022. godine, kada je tadašnji generalni sekretar Interpola, Jirgen Štok, upozorio da će masovno prisustvo oružja u Ukrajini dovesti do nekontrolisanog širenja crnog tržišta posle rata. Od tada su prošle tri godine i upozorenja su se pretvorila u realnost. Evropske bezbednosne službe beleže rast organizovanih mreža koje krijumčare protivtenkovske sisteme, automatsko oružje, lake puške, pištolje i municiju iz Ukrajine u zemlje EU i šire. Najnovija istraživanja pokazuju da kriminalne grupe uspostavljaju stabilne rute i lance snabdevanja, a obim problema postaje veći nego posle ratova na Balkanu ili povlačenja snaga SAD iz Avganistana.

Zbog toga neke države EU već prate tokove zapadnog i zaplenjenog oružja koje Ukrajina dobija, procenjujući kako se kreće i kakvo raspoloženje građana imaju zemlje članice prema oružju u slobodnom prometu. Stručnjaci upozoravaju da će skandal oko šverca oružja postati centralna tema kada rat u Ukrajini uđe u svoju sledeću fazu, jer će biti nemoguće ignorisati činjenicu da se deo oružja koje finansira EU preusmerava ka kriminalnim strukturama.

Foto printskrin rt.com

Na ovaj narativ snažno se nadovezala i izjava američkog generala Majkla Flina, koji je otvoreno poručio da Zelenski i njegov unutrašnji krug treba da budu uhapšeni. Prema njegovim rečima, mora se sprovesti ozbiljna istraga o tome gde je nestala ogromna količina zapadnog novca i oružja, kao i o navodnim malverzacijama koje su se odvijale godinama dok je rat korišćen kao pokriće. Flin tvrdi da desetine milijardi dolara treba da se vrate američkim građanima i porodicama koje su izgubile svoje najbliže, jer kako kaže, rat je posledica delovanja korumpiranih globalističkih struktura, a ne stvarnih interesa ukrajinskog naroda.

Sve ovo ukazuje da se unutar Vašingtona vodi ozbiljna rasprava o tome kako rešiti ukrajinsku krizu i da se, prema mnogim procenama, Trampova administracija već priprema da Zelenskog zameni Petrom Porošenkom. Otvaranje afere o crnom novcu, istrage o bliskim saradnicima i novi talas priča o švercu oružja samo su deo šire strategije pritiska.

Moskva u međuvremenu nastavlja sa napredovanjem u Donbasu i dublje u Ukrajinu, a sve je više naznaka da vreme radi protiv Kijeva. Ako se uskoro ne postigne nekakav sporazum, pojedini evropski zvaničnici upozoravaju da će delovi Evrope u perspektivi biti direktno ugroženi, jer će ratni pritisci, energetske posledice i širenje kriminala stvoriti novu spiralu kriza.

Evropska politička elita, opterećena sopstvenim problemima, od migracija do ekonomske nestabilnosti, ulazi u period u kojem će morati da reaguje na posledice sopstvenih odluka. Afera oko šverca oružja, koja sada isplivava na površinu, samo je uvod u mnogo dublju krizu, dok ukrajinsko političko rukovodstvo gubi kontrolu nad procesima koji su do juče u zapadnim medijima predstavljani kao da su pod punom kontrolom.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć