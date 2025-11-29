AMERIČKI „AVION SUDNJEG DANA“ NESTAO SA RADARA IZNAD ATLANTIKA: Pentagon ćuti, rasplamsavaju se spekulacije

AMERIČKI komandni avion za nuklearni rat, Boeing B-6E Mercury, nestao je sa javnih uređaja za praćenje leta tokom transatlantske misije, što je odmah otvorilo čitav niz pitanja u Vašingtonu i među vojnim analitičarima.

Letelica je poletela sa mornaričke baze Patuxent River u Merilendu, preletela standardnu rutu iznad zaliva Česapik i regiona Norfolka, a zatim, oko 60 milja istočno od obale Virginia Beacha, njen transponder je isključen i avion je nestao iz svih javno dostupnih sistema.

Ovaj tip gašenja signala nije neuobičajen kada je reč o tajnim operacijama. E-6B, jedan od samo šesnaest takvih aviona u američkom arsenalu, obavlja takozvane TACAMO misije, koje podrazumevaju obezbeđivanje komunikacije sa podmornicama na nuklearni pogon i kompletom strateških snaga u slučaju nuklearnog sukoba.

Da bi izvršila takve zadatke, letelica koristi kilometarske antenske žice i leti u posebnom režimu iznad okeana, uglavnom bez uključivanja transpondera. Upravo zbog te prirode, nestanak sa radara sam po sebi ne znači da je avion u nevolji, ali u trenutnoj globalnoj situaciji ovakva dešavanja izazivaju pojačanu pažnju.

Prema dostupnim informacijama, avion je verovatno prešao u režim tajne komunikacije odmah nakon gašenja transpondera, što implicira da je bio angažovan u punom kapacitetu svojih strateških dužnosti. Pentagon nije izdao nikakvo zvanično saopštenje povodom nestanka signala, niti je potvrđeno da je letelica kasnije locirana ili se vratila u bazu, što dodatno doprinosi nejasnoćama.

U prošlim godinama zabeleženi su brojni slučajevi u kojima su E-6B letelice privremeno nestajale sa javnih radara tokom složenih operacija, uključujući i one iznad Atlantskog okeana i evropskog vazdušnog prostora, pa se pretpostavlja da se i ovog puta radi o letelici koja deluje u klasifikovanom režimu rada.

Međutim, zbog trenutnog nivoa geopolitičke napetosti, ovaj incident je odmah privukao pažnju i izazvao brojne spekulacije. Nestanak signala aviona čija je isključiva uloga koordinacija nuklearnih snaga nužno podiže političku i vojnu temperaturu, jer javnost retko ima uvid u realne razloge ovakvih misija.

Iako vojni stručnjaci ističu da se najverovatnije radi o rutinskoj TACAMO operaciji, odsustvo zvaničnih informacija, uz činjenicu da se avion pojavio na praćenju baš tokom transatlantskog leta, samo hrani sumnje da je reč o širem testu borbene gotovosti.

Drugim rečima, nije potvrđeno da se nešto vanredno dogodilo, ali postoje svi elementi koji ukazuju da je američka vojska izvodila operaciju visokog nivoa tajnosti. U situaciji u kojoj se globalne sile ubrzano pregrupisavaju, a odnosi između njih postaju sve napetiji, nestanak komandnog aviona koji u slučaju nuklearnog rata preuzima ulogu centralnog čvorišta komunikacije nije događaj koji prolazi nezapaženo.

