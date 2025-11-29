ORBAN SAOPŠTIO UDARNU VEST! ''Mađarska ostaje bezbedna''

SASTANAK sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kremlju bio je uspešan, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Foto: Tanjug AP

- Uspešni pregovori u Moskvi: snabdevanje Mađarske energijom ostaje bezbedno - napisao je Orban u petak uveče na Fejsbuku.

Sastanak Orbana i Putina održan je juče u Moskvi i trajao je skoro četiri sata, a razgovarali su o bilateralnim odnosima i situaciji u Ukrajini.

Razgovorima su prisustvovali, sa ruske strane, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i zamenik premijera Aleksandar Novak.

U mađarskoj delegaciji, koju je predvodio Orban, bili su mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, glavni savetnik premijera za nacionalnu bezbednost Marsel Biro, kao i mađarski ministar građevinarstva i saobraćaja Janoš Lazar i njegov zamenik Nador Čepregi.

Sijarto je nakon sastanka izjavio da su Rusija i Mađarska postigle sporazum o ubrzanju realizacije projekta nuklearne elektrane Paks-2.

Mađarski ministar je rekao da Rusija ispunjava ugovore o isporuci prirodnog gasa i sirove nafte, a snabdevanje se odvija neprekidno putem naftovoda „Družba“ i gasovoda „Turski tok“.

On je u objavi na Fejsbuku naveo i da je "ruska strana pružila uverenja da će, ako se mirovni samit Rusija-SAD održi, to biti u Budimpešti".

BONUS VIDEO