ORBAN SAOPŠTIO UDARNU VEST! ''Mađarska ostaje bezbedna''
SASTANAK sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kremlju bio je uspešan, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
- Uspešni pregovori u Moskvi: snabdevanje Mađarske energijom ostaje bezbedno - napisao je Orban u petak uveče na Fejsbuku.
Sastanak Orbana i Putina održan je juče u Moskvi i trajao je skoro četiri sata, a razgovarali su o bilateralnim odnosima i situaciji u Ukrajini.
Razgovorima su prisustvovali, sa ruske strane, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i zamenik premijera Aleksandar Novak.
U mađarskoj delegaciji, koju je predvodio Orban, bili su mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, glavni savetnik premijera za nacionalnu bezbednost Marsel Biro, kao i mađarski ministar građevinarstva i saobraćaja Janoš Lazar i njegov zamenik Nador Čepregi.
Sijarto je nakon sastanka izjavio da su Rusija i Mađarska postigle sporazum o ubrzanju realizacije projekta nuklearne elektrane Paks-2.
Mađarski ministar je rekao da Rusija ispunjava ugovore o isporuci prirodnog gasa i sirove nafte, a snabdevanje se odvija neprekidno putem naftovoda „Družba“ i gasovoda „Turski tok“.
On je u objavi na Fejsbuku naveo i da je "ruska strana pružila uverenja da će, ako se mirovni samit Rusija-SAD održi, to biti u Budimpešti".
