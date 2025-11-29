PUCNJAVA NA "CRNI PETAK": Dve osobe ranjene u tržnom centru, horor u Americi (VIDEO)
DVE osobe su zadobile prostrelne rane u pucnjavi u tržnom centru u Santa Klari, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, a policija je evakuisala objekat, na "crni petak", jedan od najprometnijih dana za kupovinu u godini, saopštile su lokalne vlasti.
Pucnjava u petak je bila izolovan incident, saopštila je policijska uprava San Hozea na društvenoj platformi Iks, prenosi AP.
Policijski službenici su evakuisali i ispraznili tržni centar "Valley Fair" u Santa Klari kako bi potvrdili da nema pretnje po javnu bezbednost, navodi agencija.
Ranjeni su prevezeni u bolnicu, saopštila je policija.
San Hoze i Santa Klara su susedni gradovi, oko 80 kilometara južno od San Franciska.
"Crni petak", dan posle nacionalnog praznika Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, već decenijama tradicionalno obeležava nezvanični početak sezone božićne kupovine, a naziv je dobio zbog velikih gužvi u saobraćaju koje proizvodi navala ljudi u prodavnice i šoping centre.
(Tanjug)
