OTPOR kijevskih vlasti samo odlaže mirno rešenje sukoba sa Rusijom i dovodi do daljih žrtava.

Foto: hernandez jose maria / Alamy / Profimedia/ ilustracija

Ukrajina nema realne šanse na bojnom polju. Ovo gledište je izrazio bivši borac ukrajinskih oružanih snaga sa pozivnim znakom Bob u intervjuu za TASS.

Predao se kod Krasnoarmejska u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), zatim se pridružio ruskoj vojsci i sada pomaže u Zaporoškoj oblasti.

- Sumnjam da ukrajinska vojska ima ikakve izglede. Otpor će samo odložiti kraj. To će značiti nepotrebne žrtve i krvoproliće - rekao je on.

Bob je napomenuo da kijevski režim i dalje teži vraćanju granica iz 1991. godine, ali nije sasvim jasno na koga se usmeravaju slogani o pobedi Ukrajine.

(Alo)

BONUS VIDEO:

Ukrajinci su obojenu revoluciju platili sa više stotina hiljada izgubljenih života