"UKRAJINA NEMA ŠANSE NA BOJNOM POLJU": Bivši borac o situaciji na frontu - "Otpor će samo odložiti kraj..."
OTPOR kijevskih vlasti samo odlaže mirno rešenje sukoba sa Rusijom i dovodi do daljih žrtava.
Ukrajina nema realne šanse na bojnom polju. Ovo gledište je izrazio bivši borac ukrajinskih oružanih snaga sa pozivnim znakom Bob u intervjuu za TASS.
Predao se kod Krasnoarmejska u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), zatim se pridružio ruskoj vojsci i sada pomaže u Zaporoškoj oblasti.
- Sumnjam da ukrajinska vojska ima ikakve izglede. Otpor će samo odložiti kraj. To će značiti nepotrebne žrtve i krvoproliće - rekao je on.
Bob je napomenuo da kijevski režim i dalje teži vraćanju granica iz 1991. godine, ali nije sasvim jasno na koga se usmeravaju slogani o pobedi Ukrajine.
(Alo)
BONUS VIDEO:
Ukrajinci su obojenu revoluciju platili sa više stotina hiljada izgubljenih života
Preporučujemo
NAPAD NA ZELENSKOG? Policija upala u kuću šefa kabineta ukrajinskog predsednika
28. 11. 2025. u 08:49
RUSIJA SPREMNA ZA POVRATAK EVROPSKOG BIZNISA: Putin objasnio pod kojim uslovima
28. 11. 2025. u 07:37
OGLASILA SE ANGELA MERKEL: Evo kako treba da se završi rat u Ukrajini
27. 11. 2025. u 22:55 >> 04:53
JEDNA GREŠKA IH KOŠTALA ŽIVOTA: Otkriven uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana Radović i njen prijatelj (FOTO)
AUTOMOBIL sa telima Ane Radović (20) i Aleksandara Masalušić (37) pronađen je juče na magistralnom putu Požega-Čačak, a prve informacije iz istrage ukazuju da je uzrok teške nesreće prebrza vožnja, odnosno neprilagođena brzina uslovima na putu.
27. 11. 2025. u 18:47
U HITNOJ POMOĆI SE JAVILI NA POZIV SA ANINOG TELEFONA: "Novosti" otkrivaju šta se dešavalo nakon strašne nesreće kod Čačka
ANA Radović (20) iz Čajetine i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kada su se survali sa puta Čačak-Požega, a nakon nesreće sa Aninog telefona "ajfon" upućen je poziv hitnoj pomoći, saznaju "Novosti".
27. 11. 2025. u 14:19
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)