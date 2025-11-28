Svet

"UKRAJINA NEMA ŠANSE NA BOJNOM POLJU": Bivši borac o situaciji na frontu - "Otpor će samo odložiti kraj..."

K. Despotović

28. 11. 2025. u 10:37

OTPOR kijevskih vlasti samo odlaže mirno rešenje sukoba sa Rusijom i dovodi do daljih žrtava.

УКРАЈИНА НЕМА ШАНСЕ НА БОЈНОМ ПОЉУ: Бивши борац о ситуацији на фронту - Отпор ће само одложити крај...

Foto: hernandez jose maria / Alamy / Profimedia/ ilustracija

Ukrajina nema realne šanse na bojnom polju. Ovo gledište je izrazio bivši borac ukrajinskih oružanih snaga sa pozivnim znakom Bob u intervjuu za TASS. 

Predao se kod Krasnoarmejska u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), zatim se pridružio ruskoj vojsci i sada pomaže u Zaporoškoj oblasti.

- Sumnjam da ukrajinska vojska ima ikakve izglede. Otpor će samo odložiti kraj. To će značiti nepotrebne žrtve i krvoproliće - rekao je on.

Bob je napomenuo da kijevski režim i dalje teži vraćanju granica iz 1991. godine, ali nije sasvim jasno na koga se usmeravaju slogani o pobedi Ukrajine.

(Alo) 

BONUS VIDEO:

Ukrajinci su obojenu revoluciju platili sa više stotina hiljada izgubljenih života

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE NA GRADILIŠTU KOD DOBANOVACA

ZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE NA GRADILIŠTU KOD DOBANOVACA