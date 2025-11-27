RUSKI IDENTITET U FOKUSU - I U HERSONU, DONJECKU, LUGANSKU... Šta sadrži nova Putinova strategija za nacionalni preporod Rusije?
NOVA Strategija državne nacionalne politike Ruske Federacije uvodi pojam „država-civilizacija“ i ima za cilj jačanje ruskog jedinstva i identiteta, kaže Andrej Klimov, zamenik predsednika Komiteta Državne dume za međunarodne poslove.
Ruski politikolozi ocenjuju da utvrđena Strategija nacionalne politike, koju je odobrio predsednik Rusije na period do 2036. godine, može nazvati „strategijom ruskog preporoda“.
- Kod nas se periodično usvajaju takvi doktrinarni dokumenti, a jedan od njihovih zadataka jeste uvođenje izmena koje su povezane sa promenom kako unutrašnje, tako i spoljne situacije razvoja naše zemlje. Sada je upravo takav period, i u ovoj strategiji od očigledno novih stvari imamo, na primer, zvanično priznanje nas kao države-civilizacije - kaže ruski senator.
Priznanje Rusije kao „države-civilizacije“ ima strateški značaj, jer omogućava da se sva dalja državna politika i saradnja sa građanskim društvom uredi na taj način da rešavanje svih važnih pitanja bude u skladu sa ovim konceptom. To obuhvata rad sa različitim etničkim grupama, unapređenje međukonfesionalnog dijaloga i druge složene
- Druga stvar na koju bih skrenuo pažnju jeste povratak u sastav Ruske Federacije istorijskih ruskih teritorija na potpuno zakonitim osnovama, ali i ljudi koji su se sada uključili u naše građansko društvo, u rusko društvo, a koji su dugo bili pod uticajem drugih snaga. Zato ove principe, bez ikakve sumnje, treba sprovoditi uz uvažavanje tog faktora - kaže Klimov.
Strategija naglašava da je ponovno ujedinjenje istorijskih teritorija sa Ruskom Federacijom bio važan događaj za jačanje građanskog identiteta, kao i za jačanje patriotskog raspoloženja.
Zaštita ruskojezičnog stanovništva, njihovo oslobođenje od višegodišnje diskriminacije i nasilja na etničkoj i verskoj osnovi od strane neonacističkog rukovodstva Ukrajine, stvorila je uslove za obnavljanje jedinstva istorijskih teritorija ruske države, navodi se u dokumentu.
U ruskoj Strategiji državne nacionalne politike precizira se da u Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti treba otkloniti posledice antiruske propagande, nacionalizma, neonacizma i verske netrpeljivosti, koje su tamo usađivane pre ponovnog ujedinjenja regiona sa Rusijom.
Takođe, status ruskog jezika mora biti ojačan u novim ruskim regionima.
Strategija naglašava da je ponovno ujedinjenje istorijskih teritorija sa Ruskom Federacijom bio važan događaj za jačanje građanskog identiteta, kao i za jačanje patriotskog raspoloženja.
Zaštita ruskojezičnog stanovništva, njihovo oslobođenje od višegodišnje diskriminacije i nasilja na etničkoj i verskoj osnovi od strane neonacističkog rukovodstva Ukrajine, stvorila je uslove za obnavljanje jedinstva istorijskih teritorija ruske države, navodi se u dokumentu.
U ruskoj Strategiji državne nacionalne politike precizira se da u Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti treba otkloniti posledice antiruske propagande, nacionalizma, neonacizma i verske netrpeljivosti, koje su tamo usađivane pre ponovnog ujedinjenja regiona sa Rusijom.
Takođe, status ruskog jezika mora biti ojačan u novim ruskim regionima.
Strategija naglašava da je ponovno ujedinjenje istorijskih teritorija sa Ruskom Federacijom bio važan događaj za jačanje građanskog identiteta, kao i za jačanje patriotskog raspoloženja.
Zaštita ruskojezičnog stanovništva, njihovo oslobođenje od višegodišnje diskriminacije i nasilja na etničkoj i verskoj osnovi od strane neonacističkog rukovodstva Ukrajine, stvorila je uslove za obnavljanje jedinstva istorijskih teritorija ruske države, navodi se u dokumentu.
U ruskoj Strategiji državne nacionalne politike precizira se da u Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti treba otkloniti posledice antiruske propagande, nacionalizma, neonacizma i verske netrpeljivosti, koje su tamo usađivane pre ponovnog ujedinjenja regiona sa Rusijom.
Takođe, status ruskog jezika mora biti ojačan u novim ruskim regionima.
Ruski identitet u fokusu
Strategija se sastoji od 61 tačke, grupisane u šest odeljaka, i utvrđuje osnove međunacionalnih i međuetničkih odnosa, prioritete i ciljeve državne politike u ovoj oblasti.
Ostala poglavlja strategije posvećena su ciljevima, principima i prioritetima državne nacionalne politike, kao i sprovođenju nacionalne politike u regionima Ruske Federacije, kao i fazama i ciljevima strategije.
- Treći momenat jeste ogromna želja neprijatelja Rusije da unesu raskol, i međunacionalni i međukonfesionalni. Vidimo ta nastojanja, znamo za te pokušaje, ali važno je suprotstavljati im se i na udaljenim prilazima, i u tekućem radu, i u perspektivi. O tome takođe ima mnogo konkretnih stvari u ovom dokumentu - navodi Klimov.
Govoreći o obnoljenoj strategiji, Klimov takođe izdvaja kao jednu od najznačajnijih tački - jačanje ruskog identiteta.
- I najzad, tamo postoje zadaci koji imaju ne samo kvalitativnu, već i kvantitativnu dimenziju. Između ostalog, govori se o tome da bismo želeli da postignemo rezultat pri kojem ogromna većina ruskih građana — skoro 100 odsto, ili nešto manje – zaista osećaju da su Rusi. To je veoma važan i složen zadatak, ali uveren sam da je to u našoj moći -zaključio je Klimov.
Ruski politikolozi ocenjuju da nova Strategija nacionalne politike koju je potpisao predsednik Putin predstavlja ruski odgovor na pitanja državnog uređenja i potpuno odgovara savremenim potrebama zemlje, sa posebnim naglaskom na promociju ruskog jezika i kulture.
Državotvorni status Rusa sada je integrisan u temelj nacionalne politike, jer jačanje ruskog identiteta doprinosi međunacionalnom jedinstvu i poboljšanju odnosa među narodima u zemlji.
Pojedini ruski eksperti utvrđenu strategiju ocenjuju kao najobimniju reformu u oblasti nacionalne politike u istoriji savremene Rusije, ističući da strategija uspostavlja balans između očuvanja multinacionalnog karaktera države i jačanja ruske civilizacione osnove.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Susret Aleksandra Vučića i Vladimira Putina 8.5.2025.
Preporučujemo
BIĆETE OBAVEŠTENI: Peskov o susretu Vladimira Putina i Viktora Orbana
26. 11. 2025. u 17:23
TRANSKRIPT RAZGOVORA TRAMPOVIH I PUTINOVIH LjUDI: "Donjeck i razmena teritorija"
26. 11. 2025. u 13:03
VATROGASCU POZLILO OD PRIZORA KOJI JE ZATEKAO: Mučne scene na mestu pogibije Ane Radović i njenog prijatelja
JUTROS je u Ovčarsko-kablarskoj klisuri lociran automobil marke "audi" u kome su pronađena dva tela, a jedno do njih je telo Ane Radović za kojom se tragalo od 23. novembra.
26. 11. 2025. u 13:30
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (1)