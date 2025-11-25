"PREPREKA ZA TRAJNI MIR U UKRAJINI" Makron: Jedina crvena linija koju imamo zove se Rusija

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je da je Rusija jedina prepreka za trajni mir u Ukrajini.

- Jedina crvena linija koju imamo u poslednje tri godine zove se Rusija, a Moskva vodi hibridnu konfrontaciju sa Evropom, uključujući i Francusku - rekao je Makron u intervjuu za RTL.

Makron je naglasio da je "prva garancija bezbednosti" obnova ukrajinske vojske i da Ukrajini trebaju snažne bezbednosne garancije kako bi se sprečila "nova invazija".

- Jedino pitanje na koje nemamo odgovor jeste: da li je Rusija spremna da sklopi trajni mir, odnosno mir u kojem neće šest ili osam meseci ili dve godine kasnije ponovo da izvrši invaziju na Ukrajinu - naveo je Makron.

Francuski predsednik je takođe istakao da je na Evropi da odluči kako će koristi zamrznutu rusku imovinu i upozorio da niko ne može Ukrajini da nameće teritorijalne ustupke.

- Evropljani su jedini koji moraju da kažu, jer je to deo plana, šta ćemo da uradimo sa zamrznutom ruskom imovinom koju drže Evropljani - kazao je Makron.

Makron je poručio da Francuska i međunarodna zajednica žele mir za Ukrajinu, ali "ne bilo kakav mir", već onaj koji garantuje bezbednost i teritorijalni integritet zemlje.

- Želimo mir, ali ne želimo mir koji bi bio kapitulacija Ukrajine. Mirovni plan predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za Ukrajinu pokazuje šta bi bilo prihvatljivo za Rusiju, ali postoje aspekti koji moraju da se poboljšaju da bi plan bio prihvatljiv za Ukrajinu i Evropu - rekao je Makron.

