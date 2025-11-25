ŠTA ĆE BITI S UKRAJINOM DO BOŽIĆA? Ovo su tri scenarija za okončanje rata, jedan je razoran po Kijev

AMERIČKI predsednik Donald Tramp vrši ogroman pritisak na ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog. Ukrajina mora hitno da prihvati plan za okončanje rata ili će Sjedinjene Države potpuno obustaviti isporuku oružja i razmenu obaveštajnih informacija, piše „Blik“.

Tramp je prvobitno zahtevao da se novi plan od 28 tačaka prihvati do 27. novembra, a sada američki sekretar Marko Rubio insistira na brzom potpisivanju. Plan je navodno smanjen na 19 tačaka i čeka finalnu saglasnost Trampa i Zelenskog.

Nakon vikenda intenzivnih pregovora u Ženevi, američki i ukrajinski zvaničnici saopštili su da je ostvaren značajan napredak u izradi mirovnog plana za okončanje rata s Rusijom.

Prvi talas optimizma stigao je od američkog predsednika Donalda Trampa.

Stručnjaci predviđaju tri moguća scenarija

Evropa popunjava prazninu

Marcel Berni, strateg sa Vojne akademije „ETH Cirih“, smatra da bi Evropa mogla delimično nadomestiti povlačenje SAD. Front bi ostao stabilan, Rusija usporena.

Rat prelazi u dugotrajnu iscrpljujuću borbu

Ukrajina i evropski saveznici sprečavaju Rusiju da ostvari ključne ciljeve, ali napori za ponovno naoružavanje nisu dovoljni. Francuska planira da pošalje 100 aviona „rafal“, Nemačka ostaje oprezna, Poljska preti da ruši ruske avione, dok EU odobrava 150 milijardi evra za zajedničku kupovinu oružja. Ipak, rat bi mogao trajati neodređeno, dok Putin jača svoje snage.

Ukrajina bi mogla pasti pre Božića

Povlačenje SAD pokrenulo bi sledeću spiralu: nestašicu municije, kolaps protivvazdušne odbrane i brze ruske prodore. Ukrajinski ekspert Jurij Romanenko procenjuje da bi zemlja mogla izdržati najviše četiri meseca zbog manjka vojnog kadra. Gubitak američkih obaveštajnih podataka upoređen je sa borbom boksera sa jednim zatvorenim okom – moguće, ali izuzetno rizično.

Profesor Klemens Fišer skreće pažnju da bi ruske snage mogle napredovati gotovo nesmetano, što bi otvorilo put ka Kijevu još pre Božića.

