KIJEV GURNUO "PRST U OKO TRAMPU" Zelenski odbio da ide u Vašington
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski je odbio da putuje u Vašington kako bi sa predsednikom SAD Donaldom Trampom razgovarao o planu za rešavanje sukoba u Ukrajini, navodeći potrebu da se predlozi temeljno razrade.
Dan ranije, CBS je objavio da bi Volodimir Zelenski mogao ove nedelje da otputuje u Vašington na sastanak sa Donaldom Trampom, gde bi razgovarali o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini.
Međutim, ukrajinski kanal „Javnost“, pozivajući se na izvor iz Bele kuće, saopštio je u ponedeljak da susret dvojice lidera ipak nije uvršten u raspored za ovu nedelju.
Prema pisanju „Fajnenšel tajmsa“, ljudi iz najbližeg Zelenskog okruženja upozoravaju ga da ne putuje u Vašington sada, strahujući da bi novo zaoštravanje odnosa sa Trampom moglo da ugrozi pregovore o mirovnom planu koji su predložile SAD.
Poslanik Vrhovne rade Oleksij Gončarenko naveo je na Telegramu da je Zelenski dobio ponudu da hitno doleti u SAD: „Američka delegacija je posle pregovora juče predložila da Zelenski ove nedelje dođe u Vašington i razgovara sa Trampom o mirovnom planu. On je to odbio, ističući da plan mora detaljnije da se razradi, i predložio dolazak sledeće nedelje. Zato je najverovatnije da će Zelenski upravo tada otputovati u Vašington.“
(RIA novosti)
