ZA DLAKU IZBEGNUTA TRAGEDIJA U SEVILJI: Pokretni toalet pao na most, saobraćaj potpuno obustavljen (VIDEO)

PRENOSNA toaletna kabina pala je sa visine na most Sentenario u Sevilji, koji je trenutno u procesu rekonstrukcije. Kabina se raspala na sred puta, a sadržaj pokretnog toaleta se razlio, što je izazvalo prekid saobraćaja, prenosi "El pais".

Prema izveštajima lokalnih medija, nije bilo povređenih niti materijalne štete.

Incident se dogodio krajem prošle sedmice, a na snimcima na društvenim mrežama se vidi kako kabina mobilnog toaleta otpada sa dizalice.

Kabina je pala na centralnu traku auto-puta, blokirajući prolaz automobilima koji su, na sreću, prelazili most malom brzinom. Uprkos gustom saobraćaju u tom trenutku, toalet nije pao ni na jedno od vozila.

Rekonstrukcija mosta Sentenario, koji prelazi preko Kanala Alfons XIII u luku Sevilja, iznosi oko 100 miliona evra, navodi Tanjug.

Ova obnova je jedan od najvećih projekata koji je Ministarstvo saobraćaja dodelilo Sevilji u poslednjim godinama. Projekat je takođe bio predmet kontroverzi, zbog povezanosti sa slučajem korupcije bivšeg socijalističkog lidera Santosa Serdana, koji je navodno imao veliki interes da se raspiše tender za ovaj projekat.

