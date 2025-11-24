BELIKI ISKORAK: Alfabet dostigao tržišnu vrednost na četiri biliona dolara
KOMPANIJA Alfabet danas je dostigla tržišnu vrednost na četiri biliona dolara, nakon što su akcije te firme porasle za više od pet odsto, na rekordnih 315,9 dolara po jedinici.
Akcije američkog konglomerata skočile su za skoro 70 odsto do sada ove godine, čime su daleko nadmašeni rivali u oblasti veštačke inteligencije - Majkrosoft i Amazon, preneo je Rojters.
Tako je Alfabet postao tek četvrta kompanija koja je ušla u ekskluzivni klub, dok njegov Gugl intezivno raste vođen veštačkom inteligencijom.
I Envidija, Epl i Majkrosoft prethodno su dostigli vrednost od četiri biliona dolara, a trenutno se na toj listi ostale samo dve prvomenute kompanije.
Ovaj skok Alfabeta odražava zapanjujući preokret nakon što su neki investitori počeli da strahuju da je američki konglomerat izgubio prednost u sektoru veštačke inteligencije od kompanije OpenAI nakon lansiranja četbota ČetGPT 2022. godine.
Alfabet je ove godine ponovo dobio na zamahu pretvarajući svoj nekada neuspešan posao u oblasti klaud računarstva u ključni pokretač rasta.
Time je i privukao Berkšir hatavej Vorena Bafeta kao investitora i zadobio veoma dobre prve pohvale za svoj novi model model veštačke inteligencije Džemini 3.
(Tanjug)
