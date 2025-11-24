RAZGOVARALI SI I TRAMP: Kineski predsednik izneo jastan stav po pitanju rata u Ukrajini
PREDSEDNIK Kine Si Đinping razgovarao je telefonom sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, javila je novinska agencija Sinhua.
Dvojica lidera razgovarala su, između ostalog, i o sukobu u Ukrajini.
Kineski lider izjavio je tokom razgovora da se Peking nada da će sve strane ukrajinske krize što pre postići pravedan sporazum koji će otkloniti osnovne uzroke krize.
„Kina se nada da će sve strane kontinuirano smanjivati svoje nesuglasice i što pre postići pravedan, trajan i obavezujući mirovni sporazum koji će se otkloniti osnovne uzroke krize“, istakao je Si.
On je dodao da Kina podržava sve napore usmerene ka postizanju mira.
Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države i Kina su se zajedno borile protiv fašizma i militarizma.
„Povratak Tajvana u sastav Kine je važan deo posleratnog međunarodnog poretka. Kina i SAD su se rame uz rame borile protiv fašizma i militarizma, a sada moraju zajednički da brane rezultate pobede u Drugom svetskom ratu“, zaključio je on.
(Sputnjik)
