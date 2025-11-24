OGLASILA SE BELA KUĆA O PREGOVORIMA U ŽENEVI: Sastavili smo ažuriranu verziju, odlučiće Tramp i Zelenski
SVAKI budući sporazum o okončanju rata u Ukrajini mora u potpunosti da podrži suverenitet Ukrajine i obezbedi održiv i pravedan mir, a Ukrajina i Sjedinjene Američke Države su sastavile ažuriranu verziju mirovnog okvira, saopšteno je danas iz Bele kuće.
U zajedničkom saopštenju SAD i Ukrajine navodi se da će konačne odluke u okviru ovog plana doneti predsednici Ukrajine i SAD, Volodimir Zelenski i Donald Tramp.
Navodi se i da su jučerašnji razgovori o mirovnom okviru u Ženevi bili konstruktivni, fokusirani i puni poštovanja, uz naglašenu zajedničku posvećenost postizanju mira.
- Obe strane su se složile da su konsultacije bile veoma produktivne. Razgovori su pokazali značajan napredak ka usklađivanju stavova i identifikovanju jasnih sledećih koraka - navodi se u saopštenju.
Dodaje se kako Ukrajina i SAD nastavljaju intenzivnu saradnju po tom pitanju, uključujući blisku saradnju sa evropskim partnerima.
- Ukrajinska delegacija je ponovo potvrdila svoju zahvalnost za nepokolebljivu posvećenost Sjedinjenih Američkih Država i, lično, predsednika Donalda Trampa za njihove neumorne napore usmerene ka okončanju rata i gubitaka života - navodi se u saopštenju.
Delegacije Ukrajine, SAD i evropskih zemalja juče su u Ženevi razgovarale o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini od 28 tačaka, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji.
U međuvremenu, pojavio se i evropski kontrapredlog koji su pripremile Velika Britanija, Francuska i Nemačka.
Kako se navodi, taj predlog uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim analizira tačku po tačku sa predloženim izmenama i brisanjem pojedinih delova.
Između ostalog, veličina ukrajinske vojske se ograničava na 800.000 pripadnika u mirnodopskim uslovima.
Pored toga, SAD daju garanciju koja odražava Član 5 NATO-a, prema kojoj sve članice Alijanse imaju obavezu da reaguju ako je jedna od članica napadnuta.
Tačka 21 obavezuje Ukrajinu da ne pokušava da povrati okupiranu suverenu teritoriju silom i da pregovori o teritorijalnim razmenama počnu od linije kontakta.
