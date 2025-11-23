DANAS VELIKI SASTANAK U ŽENEVI: Amerika i Evropa razgovaraju o sudbini Ukrajine i mirovnom planu SAD - bez Rusije
SAVETNICI za nacionalnu bezbednost zemalja E3 - Francuske, Nemačke i Velike Britanije sastaće se danas u Ženevi sa zvaničnicima Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine kako bi razgovarali o američkom predlogu mirovnog plana za Ukrajinu, potvrdili su u subotu zvaničnici, preneo je Rojters.
Izvor iz nemačke vlade je na marginama samita G20, koji se održava u Johanesburgu, rekao je za Rojters da je nacrt evropskog mirovnog plana, koji je zasnovan na američkom predlogu, poslat Ukrajini i američkoj administraciji.
Američki zvaničnik je potvrdio da će američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i državni sekretar Marko Rubio stići danas na razgovore u Ženevu, kao i da predstavnici Rusije neće prisustvovati tim razgovorima.
Prema diplomatskim izvorima, i Italija će poslati predstavnika koji će učestvovati na pregovorima o Ukrajini u Ženevi.
(Tanjug)
