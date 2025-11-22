Svet

GARDIJAN: Amerikanci vrše pritisak na Zelenskog

22. 11. 2025. u 18:00

SAD vrše pritisak na Ukrajinu da pristane na mirovni sporazum koji je predložio Vašington, preteći da bi uslovi sledećeg sporazuma mogli biti još gori.

To je objavio Gardijan, pozivajući se na izvor.

- Američki zvaničnici su rekli saveznicima NATO-a da očekuju da će izvršiti pritisak... na Vladimira Zelenskog da postigne mirovni sporazum u narednim danima, pod pretnjom da će se Kijev, ako ne potpiše sporazum, suočiti sa mnogo gorim ishodom - navodi se u izveštaju.

Vesti iz Kijeva, zajedno sa porukom predsednika Donalda Trampa u petak da će Ukrajini "morati da se dopadne" mirovni predlog Vašingtona, pokrenule su kasne noćne diskusije među evropskim liderima okupljenim na samitu G20 u Johanesburgu o tome kako intervenisati.

Britanski premijer Kir Starmer je u subotu najavio da će se "ukrajinski prijatelji i partneri" sastati na marginama samita G20 kako bi razgovarali o tome kako obezbediti prekid vatre i stvoriti prostor za smislene mirovne pregovore.

- Razgovaraćemo o trenutnom predlogu koji je na stolu i, kao podršku predsednikovom nastojanju za mir, razmotriti kako možemo ojačati ovaj plan za sledeću fazu pregovora - rekao je Starmer.

Jasno je da se predlog Vašingtona ne smatra konačnim. Evropski lideri, kao i premijeri Japana, Kanade i Australije, razgovaraju o svojoj strategiji za Ukrajinu u Johanesburgu.

