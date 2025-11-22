GARDIJAN: Amerikanci vrše pritisak na Zelenskog

SAD vrše pritisak na Ukrajinu da pristane na mirovni sporazum koji je predložio Vašington, preteći da bi uslovi sledećeg sporazuma mogli biti još gori.

Foto: X Printscreen/ZelenskyyUa

To je objavio Gardijan, pozivajući se na izvor.

- Američki zvaničnici su rekli saveznicima NATO-a da očekuju da će izvršiti pritisak... na Vladimira Zelenskog da postigne mirovni sporazum u narednim danima, pod pretnjom da će se Kijev, ako ne potpiše sporazum, suočiti sa mnogo gorim ishodom - navodi se u izveštaju.

Vesti iz Kijeva, zajedno sa porukom predsednika Donalda Trampa u petak da će Ukrajini "morati da se dopadne" mirovni predlog Vašingtona, pokrenule su kasne noćne diskusije među evropskim liderima okupljenim na samitu G20 u Johanesburgu o tome kako intervenisati.

Britanski premijer Kir Starmer je u subotu najavio da će se "ukrajinski prijatelji i partneri" sastati na marginama samita G20 kako bi razgovarali o tome kako obezbediti prekid vatre i stvoriti prostor za smislene mirovne pregovore.

- Razgovaraćemo o trenutnom predlogu koji je na stolu i, kao podršku predsednikovom nastojanju za mir, razmotriti kako možemo ojačati ovaj plan za sledeću fazu pregovora - rekao je Starmer.

Jasno je da se predlog Vašingtona ne smatra konačnim. Evropski lideri, kao i premijeri Japana, Kanade i Australije, razgovaraju o svojoj strategiji za Ukrajinu u Johanesburgu.