SRUŠIO SE AVION NA MITINGU U DUBAIJU: Pogledajte jezive snimke (VIDEO)
INDIJSKI lovac Tejas srušio se iznenada na aero mitingu u Dubaiju.
Na društvenim mrežama je objavljen snimak tragedije i za sada nije jasno da li je pilot uspeo da se katapultira na vreme.
Ubrzo se očekuje zvanično saopštenje Indijskog ratnog vazduhoplovstva.
Do tragedije je došlo oko 14,10 sati po lokalnom vremenu, preneo je NDTV.
