PUTIN ŽESTOKO UDARIO NA REŽIM U UKRAJINI: "Vladaju kriminalci koji uzurpiraju vlast"
KIJEVSKE vlasti su organizovana kriminalna grupa koja je uzurpirala vlast, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin tokom posete komandnom centru "Zapad".
„Šta je to političko rukovodstvo Ukrajine, već razumemo. To više nije nikakvo političko rukovodstvo“, rekao je Putin tokom posete jednom od komandnih punkta grupe „Zapad“.
Međutim, kako je istakao ruski lider, ciljevi SVO će sigurno biti postignuti.
(Sputnjik)
