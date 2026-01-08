OVAKO BI IZLEDALA TRAMPOVA OPERACIJA ZAUZIMANJA GRENLANDA: Ako Amerika krene, ovako bi se sve dešavalo

U VREME kada se ledeni pokrivač topi, a i politički poredak, Grenland prestaje da bude periferija geopolitičkog sveta i kreće se ka samom centru.

Arktik menja logiku globalnih odnosa. U slučaju teorijskog sukoba, putanja interkontinentalnih balističkih raketa između Rusije i SAD prolazi kroz Severni pol, a isto područje se pretvara u sve prometniji koridor za avione i satelite. Svaki radar i svaka pista u toj zoni dobijaju vrednost merenu u minutima upozorenja i u sposobnosti reagovanja. Pored toga, otvaraju se novi morski putevi. Led se povlači, Severni prolaz duž Sibira i rute između Pacifika i Atlantika postaju plovidni tokom dužeg vremenskog perioda, a brodovi dobijaju prečicu do evropskih i američkih luka. Ko god kontroliše ovo ostrvo drži kapiju između Atlantika i Arktika, između ruskih baza na Koli (poluostrvo na krajnjem severu Rusije) i američkih gradova na istočnoj obali.

Grenland se nalazi na rubu ovog novog saobraćajnog čvorišta. Ko god kontroliše nebo i mora sa Grenlanda, stiče prednost koju ne mogu zameniti baze u Centralnoj Evropi ili drugde. Ispod leda leži još jedan nivo interesovanja.

Grenland je potencijalno skladište minerala koje traži moderna industrija, od retkih metala za elektroniku i baterije do uranijuma i drugih sirovina za energiju. Kako se led topi, otkrivaju se nalazišta koja su decenijama bila van domašaja.

Evropska unija godinama vidi Grenland kao jedan od retkih izvora kritičnih sirovina van Kine.

Kineske kompanije pokušavaju da uđu kroz investicije u rudnike i infrastrukturu. Rusija gradi sopstvenu arktičku strategiju težinom nuklearne flote i polarnih projekata. Sve ovo stvara osećaj vremenskog pritiska u Vašingtonu. Ako se Grenland otvori za kineske ili ruske projekte, američka hegemonija na severu je oslabljena.

Američko interesovanje za ostrvo nije proizvod Trampove improvizacije, već duge linije kontinuiteta. Čak i nakon kupovine Aljaske od Rusije u 19. veku, ideja o zaokruživanju severne granice preuzimanjem Grenlanda pojavljivala se u američkim krugovima.

Posle Drugog svetskog rata, Hari Truman je zvanično ponudio Danskoj da kupi ostrvo. Kopenhagen je odbio, ali činjenica da se o prodaji uopšte razgovaralo pokazuje koliko je rano Grenland ušao u američku stratešku priču.

Nekoliko godina kasnije, Sjedinjene Države su dobile ono što im je u to vreme bilo najvažnije: pravo da izgrade veliku vazduhoplovnu i radarsku bazu na severozapadu ostrva. Tule, sada preimenovan u Pitufik, postao je srce američkog prisustva na Arktiku. U njemu se nalazi radar za rano upozoravanje na nuklearne napade i svemirski senzori, transportni avioni sleću tamo, a mogu se rasporediti jedinice koje mogu da gledaju preko leda sve do Sibira. Tokom Hladnog rata, Grenland je bio pun američkih instalacija, od tajnih kampova ispod ledenog pokrivača do cele radarske mreže, i čak i nakon što je većina baza povučena, ostalo je bar jedno čvrsto uporište. Činjenica da SAD imaju stalni vojno-logistički punkt na teritoriji formalnog saveznika stvara veoma specifičnu situaciju. Svaka ozbiljna operacija prema Grenlandu počinje iz baze koja se već tamo nalazi.

Tramp je 2019. godine javno izrazio želju da jednostavno kupi Grenland.

Danska i grenlandska politika su odgovorile sa dozom ironije, ali je nelagodnost ostala iza šale. Evropa je morala da prizna da nema jasan plan da brani taj deo teritorije od sopstvenog „glavnog saveznika“.

Ali Vašington ne odustaje. Ako nema prodaje, ostaju drugi oblici prisile. Tramp malo prečesto ističe „moramo imati Grenland“ da bi sada zaboravio na to. Štaviše, sada, dok je svet u šoku zbog akcije u Karakasu, možda će Vašington požuriti sa realizacijom planova na Arktiku.

Pa da vidimo kako bi ta akcija mogla da izgleda. Šta SAD već imaju na terenu i ko je još uvek na ostrvu Baza Pitufik nalazi se na severozapadnoj obali i predstavlja kombinaciju velike piste, radarskog kompleksa i zatvorenog vojnog naselja. Nekoliko stotina američkih vojnika i tehničara, zajedno sa pripadnicima svemirskih snaga i vazduhoplovstva, stalno je stacionirano tamo. Ta baza je najistaknutija tačka američkog prisustva na Arktiku i istovremeno odskočna daska za bilo kakvu operaciju prema ostatku ostrva.

U trenutku krize, dovoljno je povećati broj letova transportnih aviona i Pitufik se za veoma kratko vreme pretvara u središte cele kampanje. U Pitufiku se nalazi radar za rano upozoravanje koji prati moguće balističke pretnje iznad Severnog pola, kao i brojni senzori za praćenje satelita i vazdušnog saobraćaja. To je mozak povezan sa komandnim centrima na Aljasci i kontinentalnom delu SAD. Aerodromska pista prima teške transportne avione i može poslužiti kao privremeni dom za lovce i bombardere.

Osoblje je naviknuto na polarnu klimu, logističke probleme i specifičan ritam polarne noći. U stvarnosti, to znači da SAD već održavaju ključnu logističku i obaveštajnu infrastrukturu u unutrašnjosti Grenlanda, bez ikakve potrebe za borbenim napredovanjem ka toj tački.

Formalna odbrana Grenlanda je u rukama Danske. Ostrvo nema sopstvenu vojsku, postoje lokalna policija i obalska straža, dok vojna odgovornost ostaje u Kopenhagenu. Danska održava Arktičku komandu koja se nalazi u Nuku, mali štab koji koordinira informacije i povremene vojne aktivnosti. Na severoistočnim prostranstvima deluje legendarna Sirijus patrola, mala grupa specijalnih snaga koje patroliraju hiljadama kilometara obale na psećim zapregama.

Ovo je, naravno, simbol prisustva, a ne sila koja može da zaustavi ozbiljnu intervenciju.

Danska mornarica šalje brodove u grenlandske vode da prate ribolov i led, ali su retki. Dansko ratno vazduhoplovstvo povremeno šalje transportne ili patrolne letove, najčešće preko Kangerlusuaka i Nuka.

Ovaj aranžman pruža minimalan nadzor i izvestan osećaj suvereniteta, ali stvarna sposobnost odbrane ostrva ostaje (veoma) skromna. U strateškim procenama, sami Danci priznaju da bi bez američke pomoći imali poteškoća da brane Grenland čak i od sile srednje veličine, a kamoli od vojne sile poput Amerike. Međutim, sve se to odvija u okviru NATO saveza. Pitufik formalno postoji na osnovu sporazuma između Sjedinjenih Država i Danske, zastave obe zemlje se vijore iznad baze, a ceo aranžman se zvanično opisuje kao doprinos kolektivnoj odbrani. U praksi, samo američka vojska ima stalnu i ozbiljnu infrastrukturu na ostrvu. Ostali saveznici povremeno prolaze kroz Grenland, kroz vežbe i zajedničke patrole, ali ne ostavljaju stalne garnizone. U trenutku kada Vašington odluči da jednostrano okupira ostrvo, niko drugi nema uporište iz kojeg bi mogao da reaguje čak i kada bi to želeo.

Tako nastaje

paradoksalna situacija. Na papiru, Grenland pripada Danskoj i zaštićen je NATO sporazumom, ali na terenu glavnu reč vodi američka baza koja je već duboko ukorenjena u lokalnom području. Uz nju deluju male danske strukture i lokalne samouprave koje nemaju sopstvenu vojsku.

U svakoj ozbiljnoj ratnoj igri, prve linije odbrane i napada su takođe istog porekla, sa istom zastavom na rukavima. Upravo ta unutrašnja pukotina u savezu čini scenario o kome pišemo tako osetljivim i tako privlačnim za stratege koji razmišljaju hladnim jezikom moći i mogućnosti.

Ako Tramp odluči da pređe još jedan Rubikon, posle ovog venecuelanskog, svima je jasno da je potpuno nebitno kako će diplomatski Kopenhagen ili mala prestonica Grenlanda, Nuk (broj stanovnika oko 20.000), protestovati zbog toga.

Prvi udar – osvajanje infrastrukture i informaciono zatamnjenje

Sada se malo bavimo hipotetičkom pažljivom budnošću. U trenutku kada Vašington donosi odluku o operaciji, prvi potez svakako ne liči na invaziju. Transportni avioni poleću sa jezera i pustih pista na severu Kanade i Aljaske, a ritam sletanja i poletanja se povećava u Pitufiku. Ovo se javnosti može predstaviti kao vežba ili rotacija osoblja.

Za ljude koji žive u Nuku ili Kangerlusuaku, prvi signal promene dolazi tek kasnije, kasno noću, kada nepoznati helikopteri iznenada zuje na nebu iznad grada i kada se svetla na aerodromu ugase brže nego obično. Scenario za prva 24 sata zasnovan je na jednoj ideji. Ko god drži piste i komunikacije, drži Grenland. Američke specijalne snage kreću iz Pitufika i sa paluba amfibijskih brodova. Cilj je da se istovremeno dotakne nekoliko ključnih tačaka. Nuk kao politički centar, Kangerlusuak kao logističko srce vazdušnog saobraćaja, Narsarsuak i neke južne luke kao ulaz u fjordove. Na svakoj od ovih tačaka, prvi talas se sastoji od malih timova koji sleću u blizini helikopterom i peške ulaze u područje aerodroma i telekomunikacionog čvorišta. Njihov zadatak je strateški veoma jednostavan. Preuzmite kontrolni toranj, prostor za punjenje gorivom, mašinsku sobu i komunikacionu sobu, utišajte lokalno obezbeđenje (ako je uopšte potrebno) i ostavite pistu neoštećenu.

Dok se specijalne snage kreću u mraku, drugi nivo operacije - ako se odluči da je to neophodno - odvija se u nevidljivom prostoru.

Sajber timovi ciljaju dansku i grenlandsku mrežnu infrastrukturu.

Vladini domeni, sistemi telekom operatera, satelitske veze i sistemi za upravljanje saobraćajem dobijaju lažne komande, učitavaju čudan saobraćaj ili jednostavno prestaju da budu dostupni. Nekoliko sati haosa u digitalnim čvorištima dovoljno je da se glas ostrva ka spoljnom svetu ugura u uski kanal koji nadgleda Vašington. Paralelno, platforme za elektronsko ratovanje dižu se u vazduh.

Sistemi aviona i brodova koji ometaju radio komunikacije, GPS signale i frekvencije vojnih aviona u širokom području oko Grenlanda. Sa dolaskom jutra, ono što stanovnici vide izgleda kao promena pejzaža.

Naoružani vojnici u uniformama bez imena misija pojavljuju se na zgradama aerodroma, teški transportni avioni sa američkim oznakama stoje na pistama, a u luci se na horizontu vide siluete brodova koji se polako i odlučno kreću.

U Nuku je policiji naređeno da ostane u svojim stanicama, vladine zgrade dobijaju „zaštitu“ stranih vojnika, a telefoni članova vlade ne mogu da obavljaju međunarodne pozive.

Niko otvoreno ne napada lokalnu vlast, ali joj se oduzimaju alati.

Nema veza, nema kontrole aerodroma, nema jasnog uvida u to šta se dešava u drugim gradovima. U istom vremenskom prozoru, Amerikanci formalizuju novu realnost u vazduhu i na moru. Iznad Grenlanda uspostavlja se zona zabrane leta, u kojoj američki avioni kontrolišu svaki civilni i vojni let.

Svakom pokušaju danskog ili drugog savezničkog aviona da uđe u taj prostor naređuje se okretanje sa jasnom porukom, pretpostavimo, da je to privremena bezbednosna mera. Na moru se formira prsten ratnih brodova i podmornica. Brodovima koji se kreću ka grenlandskim lukama naređuje se da čekaju, vrate se ili se podvrgnu detaljnoj inspekciji. Bez formalne objave rata, stvara se efekat stvarne blokade. Zamagljivanje informacija prati isti obrazac.

Lokalni mediji na ostrvu će u kratkom roku ostati bez internet veze sa svetom, a televizijski i radio signal će biti preusmereni na fidove pod nadzorom američkih jedinica. Stanovnici i političari dobijaju pažljivo filtrirane poruke o „privremenom stabilizacionom prisustvu“ i „zaštiti arktičke bezbednosti“. Iz perspektive Vašingtona, ovo je ključni trenutak. Ostrvsko društvo gubi mogućnost da u realnom vremenu objasni sopstvenu situaciju, a međunarodna javnost dobija zamagljenu sliku u kojoj se dramatični obrt može opisati kao tehnička operacija. Jasno je da će, s obzirom na celu političku uvertiru, svi brzo shvatiti o čemu se radi, ali to je bio slučaj i u Venecueli. Napad na Karakas nije došao iznenada, nedeljama i mesecima su se gomilale pretnje, a zatim - potvrde.

Ovde počinje sledeća faza, proširivanje kontrole sa nekoliko tačaka na celo područje. Iskrcavanje i proširivanje kontrole – gde iskrcati snage i kako se kretati bez puteva Američka operacija sada ulazi u fazu u kojoj je potrebno pretvoriti nekoliko tačaka u gustu mrežu kontrole.

Grenland nema klasičnu putnu mrežu između gradova. Naselja su raštrkana duž obale, sa fjordovima, ledom i golim stenama između njih. Svako ko želi da kontroliše takvo područje mora se kretati vazduhom i morem. Zato je iskrcavanje planirano u fazama.

Prvi krug čine prestonica i aerodromi, drugi krug čine južni i zapadni fjordovi, a treći krug polako prelazi preko manje naseljenih delova na istoku. Nuk je logična prva tačka šire operacije. Vlada je tamo, tamo živi najveći broj ljudi, a tamo se susreću politika, mediji i administracija. Kangerlusuak postaje pravi „radni konj“ američke operacije.

Duga pista duboko u unutrašnjosti i navika vojnih letova čine ga idealnim logističkim centrom. Tamo sleću teški transportni avioni, grade se privremena skladišta, a ljudi i zalihe se prevoze do zapadne obale.

Kroz Kangerlusuak prolazi tok goriva, hrane, rezervnih delova i zimske opreme. Između ovog aerodroma i Nuka stvara se vazdušni most, a na padinama iznad fjordova pojavljuju se privremeni heliodromi sa kojih manje jedinice mogu da idu na izolovane položaje. Na jugu Grenlanda, oko Narsarsuaka i obližnjih naselja, glavni oslonac je more. Amfibijski brodovi ulaze u fjordove i iskrcavaju marince zajedno sa arktičkim vozilima. Desantni čamci se približavaju šljunkovitim plažama gde su improvizovane male baze.

Odatle se sprovode patrole prema manjim zajednicama, kombinacijom kratkih letova helikopterom i plovidbe između ostrva. Južni deo ostrva, iako nešto blaže klime, razuđen je i pun uskih prolaza. Kontrola ovih prolaza daje kontrolu nad ribolovom, lokalnim saobraćajem i svakim pokušajem iskrcavanja spoljne sile na ostrvo.

Pitufik u ovoj fazi postaje kulisa koja nikada ne spava. Baza se pojačava ljudstvom i opremom.

Tamo postoje komandni elementi koji prate svako kretanje na ostrvu.

Vazdušni saobraćaj, satelitski snimci i radio šum iz svih pravaca su vidljivi sa Pitufika.

Po potrebi, tamo mogu biti privremeno stacionirane dodatne jedinice, koje bi se u slučaju komplikacija uputile ka severnoj i istočnoj obali. Kretanje u unutrašnjosti obavlja se specijalnom opremom. Američke jedinice raspoređuju motorne sanke, gusenična vozila i vozila prilagođena dubokom snegu.

Zimi se zaleđeni fjordovi prelaze velikom brzinom. Leti kontrolu preuzimaju helikopteri i manji brodovi. Važno je da svako veće naselje dobije malo jezgro američkih vojnika, da se tamo uspostavi radionica, skladište i komunikacioni centar, i da se lokalna policija i vlasti uključe u novouspostavljeni poredak. Pre svega, cilj je sprečiti pojavu bilo kakvog organizovanog otpora i svesti svako nezadovoljstvo na nivo frustracije bez resursa.

Naravno, mnogi će reći da sve ovo zvuči previše složeno i „nepotrebno“ kada govorimo o zemlji koja ima nekoliko desetina hiljada stanovnika i nema betonsku odbranu.

Možda, ali ovu operaciju bi sprovela američka vojska i ne bi bilo mesta za improvizaciju.

Ta operacija bi bila potpuna, kao da je sutra kontranapad (mada, realno, šanse su veoma male). Koliko dugo traje operacija, koliko ljudi, sa kojim sredstvima i šta dolazi posle „pobede“ Vojni planeri u Vašingtonu vreme posmatraju kao ključnu dimenziju. Prvi dan donosi preuzimanje pista i komunikacija, prva nedelja donosi raspoređivanje garnizona u glavnim naseljima, prva dva meseca donose potpunu konsolidaciju vlasti.

U okviru američkog zakona postoje ograničenja za borbene operacije bez formalnog ovlašćenja Kongresa. 60 dana predviđenih Zakonom o ratnim ovlašćenjima postaju praktična gornja granica u kojoj se cela kampanja mora dovesti do prividnog kraja. U idealnom scenariju za agresora, posle samo nekoliko dana sve strateške tačke padaju pod kontrolu, posle nekoliko nedelja svi veći gradovi imaju stalno američko prisustvo, a do kraja drugog meseca na ostrvu vlada stabilan okupacioni režim.

U prvom talasu, dovoljno je nekoliko hiljada vojnika, otprilike veličine jake brigade kombinovanih snaga. Specijalne snage, padobranci i marinci čine jezgro koje otvara aerodrome i luke. Kada piste postanu bezbedne, na red dolaze dodatne brigade i podrška. Kratkoročno, na Grenlandu bi mogle biti desetine hiljada američkih vojnika, raspoređenih po ključnim naseljima. Za dužu okupaciju razmatra se rotacija, koja povećava ukupan broj učesnika na desetine hiljada ljudi tokom perioda od godinu dana. Sredstva koja prate takvu operaciju demonstriraju punu širinu američke vojne moći. Lovci pete generacije F-35 i F-22 dominiraju vazduhom, praćeni platformama za osmatranje AVAKS-a i tankerima koji proširuju borbeni domet.

Strateški bombarderi stoje u pozadini, prisutni pre svega kao simboličan podsetnik na dubinu američkog arsenala.

Bespilotne letelice sa visokom autonomijom kruže iznad Arktika, stalno prateći led i obalu. Borbena grupa nosača aviona može delovati na moru, dok nuklearne podmornice mirno rade u hladnoj vodi. Kada se uspostavi vojna kontrola, otvara se pitanje upravljanja. Amerikanci bi mogli da potraže način da prebace odgovornost na neku lokalnu strukturu koja izgleda legitimno. Moguće je stvoriti proameričku vladu u Nuku, uz pritisak i ucenu postojećih političkih elita.

Mogao bi se ponuditi referendum o novom statusu ostrva pod kontrolom okupacionih snaga, uz retoriku samoopredeljenja i ekonomskog razvoja. U praksi, ključne poluge bi ostale u američkim rukama. Naravno, nije isključeno da Tramp odluči da povratak imperijalizmu ulepša čistom aneksijom celog Grenlanda, koji postaje nova američka savezna država.

Političke posledice bi bile ogromne. NATO bi lako mogao prestati da postoji. Evropa ne bi učinila apsolutno ništa, osim možda da odustane od svoje ratne retorike prema Rusiji i da traži hitan mir u Ukrajini kako ne bi imali dva fronta odjednom (na šta bi Rusija pristala).

U svakom slučaju, novi svetski poredak bi se rodio u hladnom ledu. Počela bi nova era i nikada ne bi bilo puta nazad. Ovo je, kao što smo rekli, fiktivan opis takve operacije, ali bi uskoro mogla biti deo naše stvarnosti.

