ZELENSKI NE DA JERMAKA! Svi vi radite za Ruse: Planira kontranapad protiv NABU u vezi sa istragom korupcije u aferi „Mindič“
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski je odlučio da ne otpusti Andrija Jermaka sa mesta šefa predsedničke administracije, već da pokrene kontranapad protiv Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i svih koji su učestvovali u istrazi protiv Timura Mindiča.
Optužio ih je da rade za Rusiju kako bi ih primorala da prihvate uslove mirovnog plana koji su dogovorili predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin.
Ovo je na svom Telegram kanalu objavio Jaroslav Železnjak, poslanik iz stranke Golos.
-Predsednik je odlučio da ne otpusti Jermaka. On će biti zadržan i biće pokrenut kontranapad protiv svih koji su umešani u „Mindičgejt“. Sada će ovo objaviti i ponovo početi napad „ruske veze“. Prvo, preko medija — nešto kao juče, „deponije“ Kancelarije su počele da šire nešto o „Vitkofovom planu“ i da je specijalna operacija „Midas“ bila prinuda. A onda očekujemo snažan kontranapad protiv svih koji su i malo bili uključeni u istragu, piše Železnjak.
Poslanica Marjana Bezugla, zauzvrat, takođe potvrđuje Železnjakove informacije da Zelenski ne želi da otpusti Jermaka, dodajući da se šef Kancelarije predsednika „brani svim sredstvima“.
U svom Telegram kanalu napisala je da bi zadržavanje sadašnjeg šefa Kancelarije predsednika „moglo biti početak kraja“ i da je „atmosfera unutar nas izuzetno napeta. I spolja, takođe“.
-Ovo se dešava u kontekstu situacije na frontu, koja je uzrokovana, posebno, neuspelim odlukama Zelenskog, kao i povećanim spoljnim pritiskom na predsednika da primora zemlju na kapitulaciju“, izjavila je poslanica.
Podsećanja radi, izvestili smo da je Bankova od septembra pripremala udar SBU protiv NABU-a i SAP-a, optužujući njihove lidere i ključne detektive za izdaju na osnovu svedočenja uhapšenog poslanika Hristenka. Međutim, nakon izbijanja korupcionaškog skandala, ovaj plan je odložen, ali nije otkazan.
strana.news
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
IZA NjEGA STOJE VEĆI BOSOVI: Prijatelj Zelenskog Mindič nije bio vođa korupcijske šeme
18. 11. 2025. u 21:45
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)