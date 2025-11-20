UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski je odlučio da ne otpusti Andrija Jermaka sa mesta šefa predsedničke administracije, već da pokrene kontranapad protiv Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i svih koji su učestvovali u istrazi protiv Timura Mindiča.

Optužio ih je da rade za Rusiju kako bi ih primorala da prihvate uslove mirovnog plana koji su dogovorili predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin.

Ovo je na svom Telegram kanalu objavio Jaroslav Železnjak, poslanik iz stranke Golos.

-Predsednik je odlučio da ne otpusti Jermaka. On će biti zadržan i biće pokrenut kontranapad protiv svih koji su umešani u „Mindičgejt“. Sada će ovo objaviti i ponovo početi napad „ruske veze“. Prvo, preko medija — nešto kao juče, „deponije“ Kancelarije su počele da šire nešto o „Vitkofovom planu“ i da je specijalna operacija „Midas“ bila prinuda. A onda očekujemo snažan kontranapad protiv svih koji su i malo bili uključeni u istragu, piše Železnjak.

Poslanica Marjana Bezugla, zauzvrat, takođe potvrđuje Železnjakove informacije da Zelenski ne želi da otpusti Jermaka, dodajući da se šef Kancelarije predsednika „brani svim sredstvima“.

U svom Telegram kanalu napisala je da bi zadržavanje sadašnjeg šefa Kancelarije predsednika „moglo biti početak kraja“ i da je „atmosfera unutar nas izuzetno napeta. I spolja, takođe“.

-Ovo se dešava u kontekstu situacije na frontu, koja je uzrokovana, posebno, neuspelim odlukama Zelenskog, kao i povećanim spoljnim pritiskom na predsednika da primora zemlju na kapitulaciju“, izjavila je poslanica.

Podsećanja radi, izvestili smo da je Bankova od septembra pripremala udar SBU protiv NABU-a i SAP-a, optužujući njihove lidere i ključne detektive za izdaju na osnovu svedočenja uhapšenog poslanika Hristenka. Međutim, nakon izbijanja korupcionaškog skandala, ovaj plan je odložen, ali nije otkazan.

