TRAMP POZVAO NA HITNO HAPŠENJE DEMOKRATA: "To je pobunjeničko ponašanje, treba da budu izvedeni pred sud"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je pozvao na hapšenje demokratskih poslanika koji su pozivali pripadnike vojske i obaveštajne zvaničnike da ne poštuju, kako navode, "nezakonita naređenja" koja bi mogla da izda administracija.
"To se zove pobunjeničko ponašanje na najvišem nivou. Svaki od ovih izdajnika naše zemlje treba da bude uhapšen i izveden pred sud", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.
Američki predsednik tom prilikom je mislio je na više članova Kongresa koji su prethodno služili u vojsci ili obaveštajnoj zajednici, a koji su ranije ove nedelje objavili snimak na društvenoj mreži Iks u kome pozivaju vojsku i obaveštajnu zajednicu da "odbiju nezakonita naređenja", preneo je CNN.
"Njihove reči ne smeju da se dozvole. Više nećemo imati zemlju! Mora da se uspostavi primer. Zatvorite ih", napisao je Tramp.
U objavljenom snimku, poslanici su rekli da niko ne mora da izvršava naređenja koja krše zakon ili Ustav.
Poslanici nisu precizirali koja su naređenja pripadnici vojske primili, ili bi mogli da prime, a koja bi mogla da budu nezakonita.
(Tanjug)
Preporučujemo
AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
20. 11. 2025. u 13:02
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)