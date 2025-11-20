LITVANIJA PONOVO OTVORILA GRANICU SA BELORUSIJOM: Dozvoljen prolazak vozila kroz kontrolne punktove
GRANIČNI prelazi između Litvanije i Belorusije ponovo su otvoreni, saopštila je pres-služba Beloruskog državnog graničnog komiteta.
- Saobraćaj na kontrolnim punktovima Benjakoni i Kameni Log na belorusko-litvanskoj granici je nastavljen - navedeno je u saopštenju, preneo je Interfaks.
Litvanska strana počela je da dozvoljava prolazak vozila kroz susedne kontrolne punktove Šalčininkaj i Medininkaj u 1.00 po minskom vremenu.
Beloruska granična služba je prethodno primila zvanično obaveštenje od Litvanije o otvaranju granice i izrazila spremnost da omogući prolaz lica i vozila duž cele granice.
Litvanija je granicu sa Belorusijom držala zatvorenom od 29. oktobra do 30. novembra nakon incidenata sa meteorološkim balonima.
Zbog toga su stotine kamiona sa litvanskim registarskim tablicama ostale zaglavljene u Belorusiji.
Beloruska vlada im je tada uvela ograničenja putovanja do 31. decembra 2027.
Minsk je 10. novembra dozvolio vozačima da napuste Belorusiju, ali su njihovi automobili ostali na posebnim parkinzima blizu granice, dok Viljnus nastavlja pregovore o njihovom povratku.
Tanjug
