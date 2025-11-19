ITALIJA ĆE IZRUČITI OSUMNJIČENOG ZA SEVERNI TOK: Osumnjičini saboter izgubio borbu protiv ekstradicije

VRHOVNI sud Italije odobrio je predaju Nemačkoj Ukrajinca osumnjičenog za koordinaciju sabotaže gasovoda Severni tok 2022. godine, saopštio je danas njegov advokat Nikola Kanestrini.

Osumnjičeni, identifikovan samo kao Sergij K. prema nemačkim zakonima o privatnosti, bori se protiv pokušaja da bude prebačen u Nemačku otkako je u avgustu pritvoren po evropskoj poternici u italijanskom gradu Riminiju.

-Koliko god razočaranje bilo veliko, ostajem uveren u oslobađajuću presudu nakon suđenja u Nemačkoj. Pravda je mukotrpan put, rezultat kontinuiranog rada, a ne... čudo koje se samo od sebe ispunjava, naveo je Kanestrini u saopštenju, prenosi Rojters.

Misteriozne eksplozije u Baltičkom moru pre tri godine, koje su i Moskva i Zapad opisali kao čin sabotaže, u velikoj meri su prekinule tranzit ruskog gasa ka Evropi, smanjujući snabdevanje energijom na kontinentu.

Sergij K, bivši oficir ukrajinske vojske, negira bilo kakvu ulogu u napadima.

Nemački tužioci tvrde da je bio deo grupe ljudi koji su postavili naprave na cevovode u blizini danskog ostrva Bornholm u Baltičkom moru.

On se suočava sa optužbama za dosluh radi izazivanja eksplozije, antiustavnu sabotažu i uništavanje važnih objekata.

Osumnjičeni je bio pritvoren u zatvoru visoke bezbednosti u Italiji i u jednom trenutku je štrajkovao glađu u znak protesta protiv zatvorskih uslova i, kako je rekao njegov advokat, nedostatka odgovarajuće ishrane.

Prošlog meseca, sud u Poljskoj je doneo odluku da ne izruči još jednog osumnjičenog ukrajinskog državljanina koga Nemačka traži u vezi sa eksplozijama i naredio njegovo hitno puštanje iz pritvora.

