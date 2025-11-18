PAPA LAV KRITIKOVAO TRAMPOVU POLITIKU: Samo bih pozvao sve ljude u SAD a da to poslušaju

PAPA Lav XIV je danas ponovo kritikovao "nepopustljivu anti-imigracionu politiku američkog predsednika Donalda Trampa", rekavši da Trampova administracija tretira strance koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama "sa ekstremnim nepoštovanjem".

Foto: Tanjug/AP

Govoreći novinarima u Kastel Gandolfu, svojoj rezidenciji nedaleko od Rima, papa je pozvao ljude u SAD da "potraže način za humano tretiranje ljudi, sa dostojanstvom koje im pripada", prenosi Rojters.

Poglavar Rimokatoličke crkve je rekao da ne odobrava to što Trampova administracija u poslednjih nekoliko nedelja targetira imigranate koristeći sve oštriju retoriku.

Papa je rekao da je "veoma važno" saopštenje koje je 13. novembra izdala Konferencije katoličkih biskupa SAD osuđujući imigracionu politiku Trampove administracije.

- Samo bih pozvao sve ljude u Sjedinjenim Američkim Državama da to poslušaju - rekao je papa Lav XIV.