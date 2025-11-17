Svet

RUSIJA NE STAJE Medvedev nikad jasniji: SVO ćemo nastaviti dok ne postignemo sve ciljeve

Novosti online

17. 11. 2025. u 16:40

SPECIJALNA vojna operacija u Ukrajini će se nastaviti sve dok Rusija ne postigne sve svoje ciljeve.

РУСИЈА НЕ СТАЈЕ Медведев никад јаснији: СВО ћемо наставити док не постигнемо све циљеве

Foto: Profimedia/Mikhail Tereshchenko/ilustracija

To je izjavio zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

- Nastavićemo dok Rusija ne postigne svoje ciljeve - naveo je on.

