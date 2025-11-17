RUSIJA NE STAJE Medvedev nikad jasniji: SVO ćemo nastaviti dok ne postignemo sve ciljeve
SPECIJALNA vojna operacija u Ukrajini će se nastaviti sve dok Rusija ne postigne sve svoje ciljeve.
To je izjavio zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
- Nastavićemo dok Rusija ne postigne svoje ciljeve - naveo je on.
