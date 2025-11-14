TRAMP PRETERAO? Ubistva narko-dilera bez suđenja podelila Ameriku
SAMO 29 odsto Amerikanaca podržava upotrebu američke vojske za ubijanje osumnjičenih trgovaca drogom bez učešća sudije ili suda, pokazalo je istraživanje agencije Rojters i međunarodne istraživačke kompanije Ipsos.
Šestodnevna anketa, koja je završena u sredu dok Vašington nastavlja vojno jačanje u Latinskoj Americi, posebno fokusirano na Venecuelu, pokazala je da je 51 odsto ispitanika protiv ubijanja osumnjičenih trgovaca drogom, dok ostali nisu bili sigurni šta misle o tome.
Odražavajući podelu unutar Trampove stranke, 27 odsto republikanaca u anketi bilo je protiv ove prakse, dok je 58 procenata tu praksu podržalo, a ostali nisu bili sigurni.
Tri četvrtine demokrata bilo je protiv ove prakse, dok je jedan od 10 podržao tu meru.
Trampova administracija je u poslednjih nekoliko meseci naredila najmanje 20 vojnih napada na osumnjičena plovila za trgovinu drogom u Karibima i duž pacifičkih obala Latinske Amerike, pri čemu je ubijeno najmanje 79 osoba.
Organizacije za ljudska prava, uključujući Amnesti internešenal, osudile su ove napade kao nezakonite vansudske likvidacije civila, a neki saveznici SAD izrazili su rastuću zabrinutost da Vašington možda krši međunarodno pravo. Anketa Rojtersa i Ipsosa, sprovedena putem interneta, prikupila je odgovore od 1.200 odraslih Amerikanaca širom zemlje i ima marginu greške od tri procentna poena.
(Tanjug)
