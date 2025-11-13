ZAPADNI SATELITI RAZOTKRILI „GRAD GERAN DRONOVA“: Rusija pravi fabriku smrti 400 km od ukrajinske granice

ZAPADNI sateliti su locirali veliku rusku bazu za lansiranje i skladištenje jurišnih dronova tipa Geran-2, kompleks koji, prema analizi raznoraznih OSINT-a zapadnih i ukrajinskih obaveštajnih službi, predstavlja novo, industrijsko poglavlje u proizvodnji i primeni bespilotnih sistema.

Foto Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Prema objavi ukrajinske vojne obaveštajne službe, satelitski snimci koje su verovatno dobili od zapadnih partnera prikazuju lokaciju za lansiranje dronova Geran-2 u blizini naselja Cimbulova u Orlovskoj oblasti. Na tim snimcima, navodno, identifikovano je najmanje 93 zasebne zgrade i 15 velikih hangara za skladištenje letelica.

Isti procenjuju da kompleks zauzima površinu veću od pet kvadratnih kilometara. Njegova centralna lansirna „pista“ ili rampe duga je dužine procenjene na više od 2,5 kilometara, dok drugi izvori navode i konkretan podatak o glavnoj lansirnoj rampi dužine 2,6 kilometara.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Struktura kompleksa ukazuje na sposobnost istovremenog prihvata i raspoređivanja velikog broja dronova. Ukrajinsko-zapadna strana navodi da baza može istovremeno da primi 500 dronova, od kojih se barem 175 nalazi u navedenim garažama i manjim objektima. Pored glavne rampe, uočeno je osam fiksnih lansirnih rampi i približno 20 pratećih garaža pored njih, što sugeriše organizovan sistem za brzo pokretanje gustih talasa napada. Takođe je registrovana i duža pista za kretanje i pripremu lansiranja.

Ovo otkriće nije puko geografsko zabeležavanje logističkog čvorišta, već otkriva dugu i planiranu strategiju: prelazak sa improvizovanih skladišta i rasutim poligonima na stalnu, utvrđenu „fabriku“ za proizvodnju i disperziju bespilotnih letelica. OSINT analitičari ukrajnsko-zapadnih službi, koji su radili na snimcima ističu da skala i brzina izgradnje upućuju na visoki prioritet koji je Moskva dala ovoj sposobnosti.

KONTEKST I PROIZVODNjA

Prema zapadnim izvorima citiranim u analizama, Rusija je postigla stabilan proizvodni nivo za dronove Geranj-2, procenjujući se između 6.500 i 7.500 jedinica mesečno. Takav obim proizvodnje omogućava upotrebu i do 600–700 uređaja u jednom masovnom napadu, mada ruske oružane snage trenutno primenjuju manje brojeve po pojedinačnom naletu. Ipak, rekordni mesec bio je septembar 2025. kada je tokom jednog napada na Ukrajinu lansirano 810 bespilotnih letelica različitih tipova.

Ta količina i logistički sistem koji stoji iza nje predstavljaju osnovu „rata iscrpljivanja“: pristup u kojoj masovna proizvodnja i kontinuirani napadi treba da iscrpe rezerve protivraketnih sistema, municije i strpljenja odbrane napadnute strane. U tom kontekstu, baza u Cimbulovu igra ulogu održavanja tempa i intenziteta napada.

ZAŠTO JE BAŠ TA LOKACIJA IZABRANA?

Analitičari ukazuju na nekoliko praktičnih razloga za izbor lokacije na oko 400 kilometara od ukrajinske granice. Prvo, udaljenost i pozicija unutar ruskog kopna daju relativnu bezbednost od brzih ukrajinskih kontraudarnih akcija, smanjujući mogućnost da se baza lako i brzo pogodi na istom danu.

Drugo, snimci pokazuju da su u odbranu kompleksa ugrađeni sistemi protivvazdušne odbrane, što sugeriše da je Rusija svesna vojnog značaja lokacije i ulaže resurse u njeno čuvanje. Treće, brzina izgradnje kompleksa tokom nekoliko meseci (radovi su, kako se navodi, započeti krajem avgusta 2024. godine i završeni veoma brzo) pokazuje intenzitet prioriteta koji Moskva daje ovom projektu.

KONKURENTSKI I OPERATIVNI ODGOVORI

Otkrivanje baze dolazi u ambijentu stalne igre „mačke i miša“: dok Rusija planira i gradi infrastrukturu, Ukrajina i njeni partneri ciljaju skladišta i logistiku u pokušajima da osujete lanac snabdevanja. Kao primer uspešnih ukrajinskih napora, navodi se incident u okupiranom Donjecku 5. novembra kada su, prema izjavama ukrajinskih zvaničnika, uništeni veliki brojevi dronova (u izveštajima se pominje i broj do 1.000, prema ukrajinskim tvrdnjama).

Takođe, Generalštab Ukrajine prijavio je napad na skladišta dronova u januaru 2025. godine. Ipak, otpor Rusije se ogleda u stvaranju sveobuhvatne, zaštićene i brze proizvodne i lansirne mreže koja povećava njenu sposobnost da nastavi kampanje čak i nakon pojedinačnih gubitaka.

DETALjI INFRASTRUKTURE I LOGISTIKE

Satelitski materijali, kako ih interpretiraju OSINT analitičari, jasno pokazuju da baza nije tek skladište već organizovan kompleks sa višestrukim elementima: veliki hangari (15 prijavljenih), desetinama manjih garaža (93 zgrade koje mogu da služe kao radionice, montažni pogoni i parking-mesta za dronove), mrežom za servisiranje i brzo utovaranje, kao i nekoliko paralelnih lansirnih rampi koje omogućavaju simultane i ponovljive talase napada. Više od 20 sporednih garaža pored osam fiksnih rampi ukazuje na mogućnost pokretanja operacija gotovo bez zastoja.

Otkrivanje i dokumentovanje ovakvog kompleksa ima i političku dimenziju: pokazuje da Rusija ne samo reaguje taktički već i strateški institucionalizuje upotrebu bespilotnih sistema kao ključni element svoje ratne doktrine.

To je prelazak sa improvizovanih, ad hoc kapaciteta na formalizovane lance snabdevanja i proizvodnje koji mogu da podrže dugotrajne kampanje visokog intenziteta. Strateški izbor lokacije, logističko uklapanje i zaštitne mere potvrđuju da Moskva računa na dronove kao centralni element u daljem oblikovanju sukoba. Ostaje da se otkrije iz kog razloga su zapadne službe izašle u javnost sa ovim snimcima i pretpostavkama.

FABRIČKI PRISTUP

Ukratko, baza u Cimbulovu simbolizuje promenu paradigme: Rusija ne samo da nastavlja razvoj bespilotnih sistema već ih i „industrijalizuje“, gradeći permanentne kapacitete za masovno pokretanje kamikaza udara. To je prelazak od povremenih napada ka sistematskom pristupu koji ima za cilj da preoptereti ukrajinsku odbranu i istroši resurse pokrovitelja rata.

U tom smislu, baza nije samo mesto skladištenja dronova Geran-2, već institucionalizacija „fabrike kamikaza“ kao ratne strategije, što dramatično menja logistički i strateški pejzaž sukoba.

oruzjeonline.com

