SMENJEN UKRAJINSKI MINISTAR PRAVDE: Oglasila se premijerka Sviridenko

UKRAJINSKA vlada je danas odlučila da razreši Germana Galuščenka sa dužnosti ministra pravde, saopštila je premijerka Julija Sviridenko.

Prema njenoj objavi na Telegramu, ukrajinska vlada je jutros održala vanrednu sednicu na kojoj je doneta odluka da se razreši Galuščenko sa dužnosti ministra pravde, prenosi Ukrinform.

Ona je dodala da je Kabinet ministara dužnost ministra dodelio zamenici ministra pravde za evropske integracije Ljudmili Sugak.

Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine je 10. novembra objavio specijalnu operaciju za razotkrivanje korupcije u energetskom sektoru.

Istraga je utvrdila da su članovi kriminalne organizacije izgradili veliku šemu uticaja na strateška preduzeća državnog sektora, posebno na NNEGC Energoatom.

Obavešteni izvor u organima za sprovođenje zakona saopštio je za Ukrinform da su zaposleni u antikorupcijskom birou izvršili pretrese u rezidenciji biznismena i suvlasnika studija „Kvartal 95“ Timura Mindiča, kao i u rezidenciji ministra pravde Germana Galuščenka, koji je ranije obavljao funkciju ministra energetike.

Policijski službenici su 11. novembra priveli pet osoba u okviru istrage o korupciji u energetskom sektoru, a sedam osoba je prijavljeno kao sumnjivo.

Službenici za sprovođenje zakona izvršili su pretrese u Energoatomu i kući ministra pravde Galuščenka, navode ukrajinski mediji.

